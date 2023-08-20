Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора.
По состоянию на 18 августа был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.
Переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 132 млд гривен.
Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.
Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
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Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: