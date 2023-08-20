Тарологиня из Чернобыевки Стелла сделала расклад таро на следующего президента россии и заявила, что это не обязательно будет путин, в его окружении уже готовится другой кандидат.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В марте следующего года в россии будут проходить выборы, и путин собрался идти на эти выборы. Действительно ли он туда пойдет и действительно ли победит? Потому что, если победит, то у нас будет по соседству официально Северная Корея.

«Меня большие сомнения берут, потому что здесь на Императора выпала карта Луны. Карта Луны – это ложь, это обман, это какое-то недоверие, неуверенность, двойное дно. И она стоит рядом с Императором. Мне сразу навевается, а вообще есть ли этот человек? Возможно, будет действовать двойник. Раньше я еще смотрела и у меня были большие сомнения, будет ли вообще путин до тех пор как президент.

А коллективный путин?

Разве что коллективный. Но по Луне здесь все эти разговоры о выборах путина в следующем году являются ложью, какой-то иллюзией.

А путинский режим готов представить еще одного кандидата, чтобы и удержать режим, и народ успокоить?

Есть. Снова Император. Это человек, который возле него рядом стоит.

Этот человек готов продолжать войну в Украине?

Он готов к кардинальным переменам. Кардинальные изменения по смерти должны быть. Здесь мне не показана карта Войны, здесь трансформация, то есть что-то окончено, а что-то начинается. Если россия показана как Императрица, то он будет настроен на закрепление своей страны больше на возрождение, чем на военные действия, потому что очень много у россии потерь. Пятерка кубков – это потери и человеческого ресурса, и те же санкции, сегодня мы уже наблюдаем падение рубля и оно будет продолжаться, санкции будут иметь последствия в течение некоторых лет. Поэтому я так думаю, что он не будет настроен на войну, как-то все по-другому пойдет.

Как сообщала Politeka, Тихая сообщила, что Запад Украины остается под угрозой ракетных обстрелов в ближайшее время.

Также Politeka писала о том, что Клевер рассказала, удастся ли ВСУ освободить новые территории из-под российской оккупации.