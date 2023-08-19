Политическая и экономическая обозреватель Светлана Кушнир заявила, что все выпавшие на долю Украины беды она достойно проходит, и, несмотря ни на что, у украинцев есть свое государство.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

По словам гостьи программы, в 2017-2018 годах она деала интервью с редактором Deutsche Welle Карлом Куясом-Скрижинским и он сказал, что украинцы не замечают главного: несмотря на все события, наше государство есть. А на момент этого интервью, напоминает она, у нас уже началось вторжение 2014 года, уже Крым аннексировали, прошла Революция Достоинства, и, несмотря на эти события, наше государство сохранилось и произошло.

«Поэтому самое главное достижение за эти 32 года, а особенно за этот последний военный год широкомасштабного вторжения – это то, что мы остались государством. Между собой мы можем чесаться, мы можем находить на ровном месте то, из-за чего поругаться, но беда – это проверка на зрелость. Поэтому я бы сказала, что на многих пластах общество повзрослело», - объясняет Светлана Кушнир.

Конечно, констатирует эксперт, такой переход не происходит одномоментно просто, но часть людей этот путь довольно коротко, кратко прошла. В частности, отмечает она, достаточно только посмотреть на то, сколько людей, которые у нас сознательно всю жизнь говорили по-русски, сейчас перешли на украинский, это самоопределение человека и того, где он остается.

«Да, 2014 год, начало вторжения российской федерации, Революция Достоинства – это действительно веха развития современной Украины. Но, по-моему, 24 февраля – это критическая точка, рубикон. Такая консолидация, такое понимание, что мы должны стоять друг за друга, что это вопрос не позиционирования, а выживания. Действительно мы видели наибольший мобилизационный подъем, волонтерский, вообще защиты государственности и государства, он был именно тогда. В этих процессах сознательного перехода на украинский язык, ощущения себя украинцем апогей был именно тогда, и обратного пути уже нет», - заключает Алексей Буряченко.

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