Могло ли казаться, какой криминал возможен в области разработки компьютерных игр? Но основатели компании GunzillaGames неоднократно показали, что в любом бизнесе может быть криминальный элемент.

Об этом пишет портал Акценты.

В наше очень непростое время, когда оккупационные войска ежедневно убивают десятки наших военнослужащих и мирных людей, Gunzilla Games продолжает контролироваться двумя бенефициарами из России. Можно подумать, что "не все российские плохие", но в нашем случае предприниматели, владеющие бизнесом, продолжают работать в стране-агрессоре. Возмущает то, что как в Украине, так и в России они занимаются компьютерными технологиями. Вполне возможно, что цифровые продукты, которые производят Игорь Ивченко из Санкт-Петербурга и Михаил Акулов из Москвы подсобники путинского режима. В то же время, они являются бенефициарами якобы украинской компании Gunzilla Games.

Якобы украинский

Именно такой термин здесь не случайно. Александр Цоль является гражданином Германии с украинскими корнями. В нашу страну он приехал в 2015 году поработать в другой компании-разработчике Crytek. В результате вместе с Королевым они отжали основную часть достижений бизнеса, в котором работали, и создали свой стартап Blackwood. Чтобы не платить налоги, они решили не регистрировать свой бизнес. И хотя информации о работе их студии в интернете очень много, наши налоговики не заинтересовались нелегальной работой компаньонов (привет фискалам).

Владислав Королев (справа) с сотрудником Gunzilla

Позже они создали еще одну компанию Gunzilla Games, которая является центровой в наших расследованиях. В конце 2021 года бенефициарами Gunzilla стали две гражданки России, о чем мы уже рассказывали. Даже полномасштабное вторжение РФ в Украину никак не повлияло на компанию. В реестре также числятся россияне. Если с другой стороны, это не нужно Цолю с Королевым. В Украине они декларировали мизерную прибыль (конечно, чтобы обойти налог). Уставный капитал предприятия - всего 1000 гривен. Выходит, что Gunzilla – это "однодневка" из игрового мира.

С начала вторжения деятельности Gunzilla на родине можно только упоминать. В марте 2022 года Владислав Королев незаконно пересек государственную границу Украины и некоторое время находился в Дубае. Его партнер Александр Цоль уехал из страны по немецкому паспорту чуть раньше. В результате оба устроились в Германии и проблемы Украины их вряд ли беспокоят. Кроме нескольких банальных фото «Stand With Ukraine», никакой информации о помощи нашему государству на страницах Цоля или Королева нет.

Скриншот страницы GunzillaGames в Facebook

Если Цоль смог подняться на оттеснении части бизнеса, в котором ранее работал (киевского филиала компании Crytek), то ситуация Владислава Королева гораздо интереснее. Александр Цоль Миллиардные хищения Для того чтобы начать свой бизнес, нужны немалые средства. Все мы не раз слышали о том, что специалисты в сфере IT получают приличные зарплаты. Но не так, чтобы создать собственную компанию разработчика видеоигр. Александр Цоль, возможно, прогадал, когда выбирал Владислава Королева в партнеры. Или нет. Дело в том, что Цоль обладал знаниями и командой, которую он перетащил из Crytek в стартап Blackwood. Для старта проекта требуются средства. С этим помог Королев, уже к тому времени имевший огромные активы. Откуда эти деньги? Ранее мы писали о том, что в свое время компания Королева ООО «Ресурс-транзит» фигурировала в расследовании Генеральной прокуратуры Украины о хищении средств по стабилизационным кредитам, предоставленным «Южкомбанком». Как выяснилось, часть денег, похищенных из государственного бюджета, потратили на финансирование «титушек». Но это не единственное уголовное производство, открытое против компании Королева. Генеральная прокуратура продолжает расследовать уголовное дело, внесенное в ЕРДР за №420160000000003053 от 28 октября 2016 года. Его суть считает все в том же распылении средств «Южкомбанка». Как удалось установить правоохранителям, в схему было замешано около 20 предприятий. Если коротко: "Южкомбанк" получил кредит от государства, и почти сразу выдал кредит компании ООО "Сплав финансы", зарегистрированной в Донецке.