Впервые международный Одесский кинофестиваль, который в этом году проходит в Черновцах, открывает украинский фильм.

19 августа самый масштабный украинский проект, приключенческо-исторический экшен «Довбуш» будет представлен гостям фестиваля. А уже через три дня, 24 августа, в Украине стартует всеукраинская премьера. Лента рассказывает о самом знаменитом из предводителей опришковского движения, Олексе Довбуше, который стремился только к одному — свободно жить и любить на своей земле. Но чтобы осуществить желаемое, ему пришлось собрать войско и двинуться в жестокий бой.

Сюжет фильма разворачивается в Карпатах XVIII века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой — к справедливости. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение борющихся за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

Это должно быть главное украинское кинособытие, по крайней мере, в этом году. Потому что фильм имеет много уникальных особенностей. Это самый масштабный украинский фильм на сегодняшний день. Самый масштабный по количеству задействованных актеров массовых сцен, каскадеров, реконструкторов, локаций. Съемки захватили почти всю Западную Украину, снимали в Карпатах, Тернопольской области и Киеве, построено много сложнейших декораций как в павильоне так и на локациях, было восстановлено оружие, много реквизита и большое количество костюмов.

Фильм "Довбуш" рассказывает о общих страницах истории народов Польши и Украины, когда украинские и польские земли вместе входили в состав Речи Посполитой. Поляки были как среди собратьев Довбуша, так и среди шляхты, против которой боролись опришки.

Так что в фильме есть ряд ярких польских персонажей. И, конечно, к съемкам фильма привлечь топовых польских звезд.

Авторы фильма уверены, что могут дать украинскому кино новый толчок для выхода на новый уровень и надеются, что у "Довбуша" будет хорошая дистрибуция на мировом рынке и станет мощной составляющей культурной дипломатии Украины в мире. В фильме зритель увидит Украину как страну несгибаемых людей, желающих жить обычной жизнью, любить, работать, но если им мешают — украинцы готовы защитить себя и свои идеалы.

Век проходят, но история циклическая. Украинцы не воинствующий народ, но когда враги посягают на его свободу, он готов пожертвовать всем ради сохранения ее неприкосновенности.

Смотрите фильм ко Дню Независимости во всех открытых кинотеатрах страны.

Сценаристы – Пол Волянский, Олесь Санин, Василий Портяк и Максим Черныш. Оператор фильма - Сергей Михальчук. Продюсери Максим Асадчий, Олесь Санин и Даниил Билак. Производство фильма — кинокомпания Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по кино . Роли в фильме исполнили: Сергей Стрельников, Олег Шульга, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий , Матеуш Костюкевич, Агата Бузек, Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский , Александр Мавриц .





