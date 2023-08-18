Известная одесская блоггерша и журналистка Ирина Гриб пишет, что Одессу вскоре может захлестнуть волна криминала в дополнение к постоянному террору российских оккупантов.

Как сообщает журналистка, глава ГУ ЧП в области Иван Жук не контролирует ситуацию и сталкивается с полным пренебрежением своих подчиненных.

"Треворожные вести приходят из ГУ ЧП в Одесской области. Говорят в Одессу возвращаются знаменитые группировки. Речь идет о грузинской этнической группировке Турника, он же Инвалид, специализирующийся на квартирных кражах и взломах домов. Так же полноправно в Одессу и на 7 км возвращаются". Во главе с Маной. Основной целью последних могут стать пестициды, посевной материал, и оборудование. Предприниматели 7 км и фермеры хорошо знают, деятельность Маны и его команды. Теперь она развернется с новой силой, поскольку источники в Одесской областной управе говорят, что - "добро на работу дано". Иван Жук оказался не просто свадебным генералом. Часть его заместителей ему даже не отчитываются, а звонят непосредственно в Киев. Он может оказаться тем человеком, при ком в Одессу под крышей ментов снова развернется деятельность ОПГ",– пишет Ирина Гриб.