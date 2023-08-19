Американский военный Гарри Табах сообщил, что сейчас Украина не должна надеяться на какие-то кардинальные изменения внутри рф.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Переговоры должны происходить, когда россию разобьют, когда переговоры будут исключительно на украинских условиях. Но завтра этого не случится, и это не случится, пока что-то кардинально не изменится», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, чтобы на фронте кардинально что-то изменилось, должны произойти кардинальные изменения или внутри россии, или же внутри США. Как отметил Гарри Табах, пока этих изменений нет, поэтому украинцы должны надеяться только на себя, максимально сосредоточиться на войне и продолжать освобождать свои территории.

«И это нужно делать постепенно, все сразу не получится. Сегодня мы должны сфокусироваться на чем-то одном», - заявил Гарри Табах.

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