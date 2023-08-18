С тех пор местное население и общественные активисты постоянно обращают внимание на незаконные действия и решения руководителя общины, которые «тянут» на несколько десятков лет за решеткой. Однако должной реакции правоохранительных органов на действия главы ОТГ нет.

Об этом пишет портал Акценты.

Кто такой Анатолий Чередниченко

67-летний председатель Сергеевского поселкового совета в Одесской области Анатолий Чередниченко имеет довольно яркую биографию. С 1987 года по 1989 год – директор коммунального предприятия Сергеевского объединения санаторно-курортных учреждений, 1989-1991г.г. – директор МП «Днестр» г. Белгород-Днестровский, Одесской области, с 1991 года по 1999 год – заместитель директора, директор завода «Орбита» г. Белгород-Днестровский, Одесской области, с 1999 года по 2009 год – генеральный директор ООО « Исток» г. Белгород-Днестровский, Одесской области. С 2014 по 2017 год – председатель АРК «Придунайская нива» с. Кислицы Измаильского района Одесской области. С 2019 года по 28 октября 2020 года – директор ООО «Оризонт Тур» пгт. Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Анатолий Чередниченко до 2014 года возглавлял местный центр партии Регионов, а после Революции достоинства избирался в представительные органы власти от запрещенной ныне партии ОПЗЖ.

Являлся депутатом Одесского областного совета VII созыва от партии регионов. Именно в это время, по свидетельствам очевидцев, Чередниченко присвоил базу отдыха «Кардинал» в Заливе и путем рейдерства завладел рыбоконсервным заводом «Исток».

Депутат облсовета Чередниченко неоднократно попадался на кнопкодавстве . Только в 2017 году Чередниченко трижды нарушал закон и голосовал за коллег.

В августе 2018 года СМИ сообщали о том, что правоохранители обнаружили крупную плантацию конопли в поле на территории агрокооператива "Придунайская нива", принадлежавшего Чередниченко. Полиция изъяла "более 75 тысяч кустов конопли, которые росли на площади в 2 га."

Годом ранее на территории "Придунайской нивы" также обнаружили похожую плантацию на 1,5 га. По этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Как отмечает сайт " Честно ", это не первое уголовное производство, где фигурирует АРК "Придунайская нива". В конце 2017 года Главное следственное управление СБУ возбудило дело по факту сотрудничества предприятий, осуществлявших свою деятельность в АР Крым и уплачивавших налоги в бюджеты оккупационных властей РФ. Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда от 1 декабря 2017 года.

Дерибан государственной земли «по Одесски»

В октябре 2020 года на последних местных выборах Чередниченко избрали председателем Сергеевского поселкового совета. Новый председатель привел в совет свою команду, да и помогает ему принимать решения, которые идут в собственную пользу, а не в пользу общины.

Сначала по договоренности с известными бизнесменами юга Украины братьями Тарасом и Валерием Заворотными, начались так называемые отсыпки на 10 га берега Будакского лимана возле села Курортное, несмотря на то, что там расположены лечебные грязи. На засыпанных берегах был построен ресторан. При этом экологи, прокуратура и другие правоохранительные органы нарушений не увидели.

Далее в селе Курортном Белгород-Днестровского района Одесской области 111,5 га земли государственной собственности, которые находятся в постоянном пользовании Специализированного санатория «Приморский», принадлежащего Минздрава Украины на основании Акта на право постоянного пользования землей I-ОД №004275 от 12.03.2000 переведены в коммунальную собственность поселкового совета, без соблюдения предусмотренной законом процедуры. В дальнейшем этим земельным участкам присвоены кадастровые номера и отчуждены в частную собственность частными лицами. список которых приведен ниже вместе с кадастровыми номерами захваченных участков.

1. Аль-Катеб Аднану Ясеру – 0,10 га кадастровый номер 120885600:01:001:0312.

2. Стецькович Снежана Васильевна – 0,10 га кадастровый номер 5120885600:01:001:0316.

3. Волковой Галине Викторовне – 0,10 га кадастровый номер 5120885600:01:001:0311.

4. Ткаченко Инна Леонидовна – 0,10 га кадастровый номер 5120885600:01:001:0317.

5. Подолянко Оксана Александровна – 0,10 га кадастровый номер 5120885600:01:001:0310.

6. Иванов Роман Владимирович – 0,10 га кадастровый номер 5120885600:01:001:0320.

7. Волков Николай Николаевич - 0,07 га кадастровый номер 5120885600:01:001:0313., по адресу Одесская область, Белгород-Днестровский район, Сергеевский поселковый совет (за пределами населенного пункта) 5120885600:04:02 5120885600:04:001:0790; 5120885600:04:001:0811; 5120885600:04:001:0105; 5120885600:04:001:0830; 5120885600:04:001:0831; 5120885600:04:001:0832; 5120885600:04:001:0833; 5120885600:04:001:0834; 5120885600:04:001:0835; 5120885600:04:001:0837; 5120885600:04:001:0839; 5120885600:04:001:0841; 5120885600:04:001:0845; 5120885600:04:001:0848; 5120885600:04:001:0849; 5120885600:04:001:0850; 5120885600:04:001:0853; 5120885600:04:001:0854; 5120885600:04:001:0863; 5120885600:04:001:0864; 5120885600:04:001:0865; 5120885600:04:001:0866; 5120885600:04:001:0867; 5120885600:04:001:0868; 5120885600:04:001:0873; 5120885600:04:001:0876; 5120885600: 04:001:0878; 5120885600:04:001:0879; 5120885600:04:001:0310; 5120885600:04:001:0311; 5120885600:04:001:0312; 5120885600:04:001:0313; 5120885600:04:001:0314; 5120885600:04:001:0316; 5120885600:04:001:0317; 5120885600:04:001:0320; 5120885600:04:001:0321; 5120885600:04:001:0326; 5120885600:04:001:0337; 5120885600:04:001:0328; 5120885600:01:001:0310; 5120885600:01:001:0311; 5120885600:01:001:0312; 5120885600:01:001:0313; 5120885600:01:001:0314; 5120885600:01:001:0316; 5120885600:01:001:0317; 5120885600:01:001:0320; 5120885600:01:001:0321; 5120885600:04:001:0847 0337; 5120885600:04:001:0328; 5120885600:01:001:0310; 5120885600:01:001:0311; 5120885600:01:001:0312; 5120885600:01:001:0313; 5120885600:01:001:0314; 5120885600:01:001:0316; 5120885600:01:001:0317; 5120885600:01:001:0320; 5120885600:01:001:0321; 5120885600:04:001:0847 0337; 5120885600:04:001:0328; 5120885600:01:001:0310; 5120885600:01:001:0311; 5120885600:01:001:0312; 5120885600:01:001:0313; 5120885600:01:001:0314; 5120885600:01:001:0316; 5120885600:01:001:0317; 5120885600:01:001:0320; 5120885600:01:001:0321; 5120885600:04:001:0847

Сергеевский поселковый совет Белгород-Днестровского района Одесской области без законных на то оснований приобрел право собственности на земельные участки:

с кадастровым номером 5120885600:01:001:0327, площадью 31,36 га;

с кадастровым номером 5120885600:01:001:0326, площадью 6,2890 га;

с кадастровым номером 5120885600:01:001:0328, площадью 51,5502 га;

с кадастровым номером 5120885600:04:001:0874, площадью 6,3337 га;

с кадастровым номером 5120885600:04:001:0871, площадью 0,3369 га;

с кадастровым номером 5120885600:01:001:0330, площадью 0,7242 га;

с кадастровым номером 5120885600:04:001:0870, площадью 1,6499 га;

с кадастровым номером 5120885600:04:001:0872, площадью 3,0457 га;

с кадастровым номером 5120885600:04:001:0875, площадью 5,2914 га,

В результате чего такие земельные участки выбыли из владения пользователя как законного собственника земли без его согласия.

В целом совет незаконно получил более 80 га государственной земли, стоимость которой составляет 18 млн долларов.

По указанным фактам, в производстве следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области находится уголовное дело № 42021160000000336 от 08.07.2021 по ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Уже третий год назначаются экспертизы, обжалуются действия следователей, но решения по делу нет, равно как и позиции Министерства здравоохранения Украины относительно земель государственной собственности.

Таким образом, "Чередниченко и компания" фактически безнаказанно украла государственную землю, которой пользовался санаторий, а все правоохранительные структуры уже более двух лет просто "закрывают глаза" на то, что можно элементарно доказать за несколько дней.

«Реформа» сельсовета от Чередниченко

Новый аппарат поселкового совета, в основном состоявший из людей Чередниченко, заработал сразу после выборов, в ноябре 2020 года. Однако их «деятельность» не осталась незамеченной местными депутатами и уже 23 декабря 2021 года Сергеевская поссовет Белгород-Днестровского района Одесской области на 25 очередной сессии III созыва принимает решение №741 «Об утверждении структуры и общей численности работников аппарата Сергеевской комитета, исполнительных органов совета»

Согласно принятому решению от 23. 12. 2021 года №741, согласно п.2 сессия Сергеевского поселкового совета отменяет решение Сергеевского поселкового совета №6 от 13. 11. 2020 года «Об образовании и утверждении структуры и штатной численности исполнительных органов Сергеевской поселковой со всеми внесенными изменениями и дополнениями с 01.01.2022 года. Решение вступило в силу с 1 января 2022 года.

Фактически, обходя тонкости юридической терминологии, это означает, что с 1 января 2022 года все действия, решения должностных лиц Сергеевского поселкового совета (в том числе и Анатолия Чередниченко) не действуют и приняты не надлежащими лицами. То есть 59 (!) человек во главе с Чередниченко незаконно распоряжались бюджетными средствами, имуществом и землей, подписывали финансовые и другие документы, являющиеся уголовным преступлением. Все эти действия нанесли около 20 млн грн материального ущерба. Примечательно, что в настоящее время до сих пор существуют незаконно зарегистрированные отделы и руководство Сергеевского поселкового совета.

В новый год – с новыми делами

В 2023 году Чередниченко продолжает передавать земли в аренду без аукционов. Так 18 января 2023 Чередниченко заключил Договор аренды земельного участка № 3 с ООО «Вертикаль-ЮГ» и передал в аренду земельный участок общей площадью 30,2816 га, расположенный по адресу Одесская область Белгород-Днестровский район Николаевский сельский совет (за пределами населенного пункта) сроком 25 лет.

В договоре аренды указано, что договор заключен на основании решения Сергеевского поселкового совета VIII созыва от 25 мая 2021 г. № 270 и протокола о результатах земельных торгов № LRE001-UA-20221216-84323.

Однако 25.05.2021 года сессия Сергеевского поселкового совета приняла решение «Об утверждении перечня земельных участков коммунальной собственности, право аренды которых подлежит продаже на земельных торгах в форме аукциона отдельными лотами в 2021-2022 годах в соответствии с приложением 4 земельных участков в договоре аренды земли нет.

13.09.2022 года эта же сессия принимает решение за № 941 О внесении изменений в приложение 1 к решению Сергеевского поселкового совета от 25 мая 2021 года № 270 и включает упомянутую землю в перечень участков, право продажи аренды которых подлежит продаже в 2021-2022 гг.

В свою очередь протокол земельных торгов LRE001-UA-20221216-84323 от 17.01.2023 года, согласно информации PROZORO продажи, свидетельствует, что Разрешения на продажу права аренды земельного участка в 2023 году сессия Сергеевского поселкового совета не давала, и не принимала.

Таким образом, через аукцион эта земля не прошла и оснований для передачи ее в аренду 18 января 2023 года у поселкового головы Чередниченко не было.

Следственным отделением Белгород-Днестровского РПП ГУНП в Одесской области осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконной передачи земли в аренду.

Досудебным расследованием получены доказательства, которые дают основания видеть, что должностные лица Сергеевского поселкового совета, злоупотребляя служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя и другого юридического лица, создали противоправный механизм отвода земельных участков коммунальной собственности в долгосрочную аренду.

И уже 1 июля 2023 года Сергеевка потерпела ракетный удар. Попали в девятиэтажное здание и в магазин стройматериалов. Погибли более 20 человек, уничтожены квартиры, выделены средства из областного бюджета на восстановление жилья. Работы эти до сих пор не выполнены. Люди в дальнейшем без жилья. Куда делись выделенные на ликвидацию последствий террора средства, пока неизвестно. Однако активисты уже заявили о намерениях обратиться с соответствующим запросом в полицию.