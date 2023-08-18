Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что, придя к власти, путин прежде всего захватили СМИ, чтобы построить свою империю.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, как только путин перестанет быть президентом россии, кто бы на его место там не пришел, путина арестуют и отправят в Гаагу, скажут, что он во всем виноват и спрашивайте его. Тем не менее, констатирует он, сейчас ситуация такова, что путин в своей империи принимает все решения единолично, нет какого-то коллективного путина и нормальной оппозиции.

«Он понял сразу, как пришел, что первый механизм, который может быть рабочим, – это промывание мозгов. Он захватил все СМИ, мы знаем, что нет никакого оппозиционного СМИ в российской федерации. И он понимает, что с помощью СМИ можно делать все, что угодно, и это делает. Вы посмотрите, что они сделали с 2014 года…», – объясняет Георгий Биркадзе.

По случаю эксперт вспоминает, что и в Украине было несколько пророссийских каналов, где бывал и он, отстаивал интересы нашего государства, а его унижали за это. По его мнению, такие каналы не должны были даже существовать, но в россии это действенный способ промывать людям мозги. К тому же, добавляет эксперт, россияне почему-то даже в интернете не могут прочесть правдивые новости, желание ничего не знать заложено в них генетически, равно как и то, что у них нет своей культуры, языка, веры.

«Я хочу пожелать, чтобы у нашей страны, у ВСУ было больше танков, гаубиц, артиллерии, дронов, а российской федерации желаю больше надувных храмов, которые мы видели в телеграмм-каналах», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Гудков рассказал, что ждет пригожина после мятежа.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал о предстоящей встрече путина с Эрдоганом.