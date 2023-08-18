"Армия дронов" отправляет на фронт более 270 ударных украинских беспилотников Vampire.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее. Слава Украине!", - написал Федоров.

По словам министра, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной перегрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.

Каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.

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