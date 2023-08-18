"Армия дронов" отправляет на фронт более 270 ударных украинских беспилотников Vampire.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
"Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее. Слава Украине!", - написал Федоров.
По словам министра, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной перегрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.
Каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
"Не верю своим глазам": во что превращается Каховское водохранилище после подрыва ГЭС
Скандал на концерте Тины Кароль, охранник ударил зрителя: "Мы животные?"
В Кривом Роге после пластической операции не стало 22-летней Алины, появились результаты вскрытия: хирург до сих пор работает
Трагедия произошла с женщиной во время отдыха с тремя мужчинами в Одесской области: "нашли в лесополосе"
Как писала ранее Politeka, названо опасное направление для ВСУ, кафиры сильно давят: «К сожалению, ситуация очень тяжелая» .
Также Politeka сообщала о критически важном вопросе: ВСУ получили ключевой военный хаб кафиров на Донбассе, детали .