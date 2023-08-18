В связи с ликвидацией ОАСК каждому судье Киевского окружного административного суда (куда по закону передаются материалы) прибавили по 2,46 тыс. дел. Их, учитывая нормативы ВРП, придется рассматривать более 11 лет.

Информацию о состоянии исполнения Закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда» предоставили в Киевском окружном административном суде (письмо от 07.08.2023 №02-47/9212/23) по запросу адвоката Владимира Богатыря .

Напомним, 15 декабря 2022 года Окружной административный суд Киева прекратил прием процессуальных документов по делам, которые находились в производстве. И по новым правилам административные дела, подсудимые суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на Киев, должны рассматриваться Киевским окружным административным судом. Пока не будет создан новый Киевский городской окружной административный суд (в настоящее время он создан как юридическое лицо, но до сих пор не осуществляет судопроизводства, поскольку нет судей). При этом ликвидированный ОАСК должен передать все свои дела Киевского окружного админсуда до 25 декабря 2022 года. Но на практике этого, конечно, не произошло.

Как сообщили в КОАС, передаче на их рассмотрение подлежали около 64 тысяч дел и материалов, находившихся в производстве ОАСК, а также около 300 тысяч дел, переданных в архив. Фактически по состоянию на сегодняшний день передано около 32 тыс. административных дел и материалов.

На 7 августа 2023 года в КОАС утвержден штат в количестве 25 судей, фактически в штате суда состоит 26 судей, из которых 3 судьи командированы, 3 судьи находятся в отпуске по уходу за ребенком, и 91 штатная единица работников аппарата суда.

«Если исходить из того, что в этом учреждении будут работать все 26 судей, каждый из них из-за ликвидации ОАСК получил дополнительно 2461,5 материалов подлежащих рассмотрению дел», - прокомментировал приведенные цифры В.Богатырь. Он также напомнил, что в 2020 году Высший совет правосудия утвердил показатели средней продолжительности рассмотрения судебных дел при принятии решений и осуществлении мер по организационному обеспечению деятельности судов. Согласно им, в окружных административных судах в среднем необходимо 567 минут для рассмотрения дела.

«Таким образом, каждому судье в КОАС необходимо 23,26 тыс. дополнительных часов, чтобы «вычистить авгиевые конюшни» ОАСК, – считает В.Богатырь. - Если учесть 40-часовую рабочую неделю и среднее количество рабочих дней в году, значит, судьи будут работать без отпуска дополнительно около 11,5 лет».

Понятно, что эти цифры следует воспринимать как гипотетические. Ведь Киевский городской окружной административный суд, наверное, будет создан раньше. Однако они ярко характеризуют глубину административного коллапса, в котором оказалась Украина. И без решения проблемы (оптимизации процедуры рассмотрения дел, увеличения численности судей и т.п.) обеспечить право людей на доступ к административному правосудию будет невозможно», - добавил адвокат.

Также в КОАС сообщили, что с момента образования (1 октября 2008 г.) до 7 августа 2023 г. судьями было рассмотрено 139 780 административных дел и материалов.