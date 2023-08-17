Тарологиня Ирина Клевер сделала расклад таро для Украины на осень этого года и рассказала, удастся ли ВСУ освободить новые территории из-под российской оккупации.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Давайте поговорим об осени. Уж так ужасают нас новостями, что снова будут блекауты, снова будут обстрелы. Так давайте посмотрим, действительно ли есть угроза в этом году нам блекаутов?

Осенью нет, вот в переход на зиму – да. Сначала нет, нет, нет, карта ухода, а немного дальше – да, а немного дальше – зима.

То есть враг будет выжидать?

Есть у него такой план, конечно, есть хитрый план, прямо сейчас «не на часі», мы же понимаем, почему, день долгий, не так будет больно. Больно будет, когда будет зима, потому они выжидают.

Удастся ли им реализовать этот план?

А вы знаете, есть такая возможность, что не получится. Уход от плана. Перевернутая Жрица – это значит, что у них планы, и у нас есть догадки, когда это будет делаться, мы опережаем эти моменты. Раньше это было врасплох, а сейчас мы эти моменты опережаем. Вы спросили, удастся ли, есть такой момент, что им не удастся, потому что они делают шаг, а мы – два шага, мы опережаем это событие.

Вообще этой осенью услышим ли мы хорошие новости о деоккупации наших территорий?

Да, одна территория, уже начинаем. Отошедшее вернется, но какая-то одна территория, один кусочек. Пока не смотрю, какой, но вопрос был, услышим ли новости, услышим.

Как сообщала Politeka, Якименко объяснил, что все формулы мира – это о говорении и наивности, а агрессор знает только язык силы.

Также Politeka писала о том, что Тихая сообщила, что Запад Украины остается под угрозой ракетных обстрелов в ближайшее время.