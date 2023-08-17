Политолог Виктор Небоженко сообщил, что сейчас во всем мире армии начинают играть очень весомую роль в государствах.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Военные могут быть частью элиты. Сейчас видно самый высокий глобальный тренд: либо мы движемся к глобализму, либо переходим к сильным национальным государствам, где большую роль, конечно же, будут играть спецслужбы и армия», - сообщил Виктор Небоженко.

По словам политолога, в 21 веке роль армии возрастает, возрастает роль спецслужб, по сравнению с 19 и 20 веком. Как отметил Виктор Небоженко, взаимоотношения военно-промышленного комплекса и армии с одной стороны и спецслужб с другой стороны составляет противоречие глубинного государства.

«И у нас оно тоже формируется. А что касается армии и политизации, то дело идет еще жестче. Видимо, сейчас уже в армии или в Офисе президента формируется мысль о том, а какая же функция будет у армии», - заявил Виктор Небоженко.

Как писала ранее Politeka, названо опасное направление для ВСУ, оккупанты сильно давят: «К сожалению, ситуация очень тяжелая».

Также Politeka сообщала про критично важный вопрос: ВСУ достали до ключевого военного хаба оккупантов на Донбассе, детали.