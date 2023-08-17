Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
На фоне обсуждения массового БЮДЖЕТНОГО МАРОДЕРСТВА чиновничества от Киева до отдаленных горных сел, совсем потерялись вопросы СВЕТОСМОТНОГО и ГУМАНИТАРНОГО характера. Хаотические шаги в создании Украинского мира и очищении от «русского мира» теряются из-за отсутствия системной государственной политики.
Напомню, логику, вернее отсутствие логики в мировоззренческой войне власти за Украину:
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- запретили партии предателей Медведчука-Шария-Сальдо…
и оставили с мандатами депутатов ВР и местных советов от запрещенных партий почти у 4 тысяч человек;
- провели обыски у коллаборантов из московского патриархата, открыли ряд уголовных дел…
до сих пор не приняли Закон об ограничении и запрете деятельности религиозных организаций аффилированных со страной-агрессором;
- узаконили понятие «украинофобии»…
до сих пор не предусмотрели уголовной ответственности за ее проявления;
- профинансировали сатирические шоу и запланировали профинансировать из бюджета развлекательные программы своих друзей…
и не поддержали финансово съемки художественных и документальных фильмов на военную и историческую тематику…
- определили Законом место и механизм создания Национального мемориального военного кладбища…
и забыли подписать этот Закон…
До сих пор в воюющей Украине ОТСУТНЫЕ:
- гуманитарный совет по авторитетным и патриотическим личностям при Президенте для определения стратегии и мировоззренческих приоритетов Государства;
- вице-премьер-министр в Правительстве, отвечающий за гуманитарную политику в стране;
- новый министр спорта, который не совмещал бы должность с руководством в НОК;
- новый министр культуры…
Гуманитарная работа местных властей сейчас сводится к финансированию фестивалей, фонтанов, брусчатки, островов развлечений…, чтобы народ отдохнул от войны?!
На самом же деле Потеря ежедневно государственной работы в ВОЗМОЖНОЙ области - это не просто ошибка, это ВРЕДНИЧЕСТВО.
Потому что ПОБЕДА, хотя с большими потерями, мы однозначно ПОЛУЧИМ, но должны сделать все, чтобы при этом НЕ ПОТЕРЯТЬ УКРАИНУ!