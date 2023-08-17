Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Турция – одна из тех стран, которая подставляет россии сегодня плечо, потому что она может на этом неплохо зарабатывать.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт отмечает, что сегодня есть две страны, на плечи которых россия может положить свою голову, это Турция и Китай, и туда на всевозможные встречи путин обязательно будет ездить. И это, добавляет он, без учета беларуси, потому что ее сегодня, к сожалению, оккупировали россияне и тратить на нее свое время не стоит.

«А в Турцию он поедет, и я уверен, что сегодня Эрдоган – это единственный лидер, который может давить на путина, чтобы он дал заработать зерновому соглашению. Хочу напомнить, если кто-то думает, что на зерновом соглашении зарабатывала только Украина, то нет, это не так, на нем десятки миллиардов долларов зарабатывала также Турция», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Потому, убежден он, встреча будет, и одной из побед будет зерновое соглашение. К тому же, добавляет эксперт, 30% российского экспорта идет именно через Черное море, то есть россия зависит от Босфора, от Турции, а следовательно, путину очень нужно переговорить с Эрдоганом тет-а-тет и решить некоторые вопросы.

«И этот вопрос очень важен не для путина, а для Эрдогана. путин может продать у себя в стране все, что угодно, а вот то, что будет встреча с путиным, Эрдоган у себя продаст и очень неплохо. Поэтому Эрдоган прежде всего заинтересован, чтобы путин к нему приехал решить вопрос зерновой сделки. А там будет не только зерновое соглашение, я уверен, там будут поставки нефти и газа, энергетика, микросхемы, поэтому там есть о чем говорить», – объясняет Георгий Биркадзе.

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