Это единственный способ выиграть войну, считает бывший министр труда Польши Петр Кульпа.

«Нужно реформировать систему, привлекать ресурсы. Надо беречь жизни солдат и надо ждать дезинтеграции России. Считаю, что это самая правильная на сегодня стратегия. Надо учитывать, что есть на ближайшие 5 лет гарантия финансирования Украины. Это гарантия, что будут поступать средства, но одновременно стоит делать усилия, чтобы поддерживать экономику Украины. Это абсолютно не то, чем занимаются мудрецы из Офиса и Верховной Рады, да, которые рулят этим процессом. Я бы сказал наоборот, нужно абсолютно противоположные стратегии, рациональные, из того что знаю выработаны на уровне РНБО, которые просто там экономисты разных направлений, да. Просто смена логики и действия использования этого времени, чтобы создавать условия для привлечения капитала, создания рабочих мест, и всё это можно начинать делать сейчас», - говорит Кульпа.

По его словам, для Украины внутренние реформы — это единственный способ сохранить суверенитет.

«Мой посыл такой, что если Украина не воссоздаст своей субъектности и суверенитет на первый день мира – эту войну проиграет. Я это говорил более года, это ключ, внутренние реформы. Вот так это вижу. В принципе, может быть это звучит пессимистически, да, но считаю, что есть ресурсы в этой войне, которых не вернуть – это жизни солдат. И ключ считаю, логика должна быть чисто циническая, без дополнительных вложений со стороны союзников. Этот ресурс должен оставаться прежде всего самым ценным для Украины и я с этим полностью согласен», - говорит Кульпа.

Ранее Politeka писала про денежную помощь в 700 тысяч гривен: кто из военных может рассчитывать на выплаты.

Также Politeka сообщала про «нулевую» субсидию для украинцев, кто может ее получить: учитывается общий доход.