Об этом он рассказал на своем канале.
«Сейчас говорят о том, что надо поменять министра обороны. Но это неправильный подход так выбирать, что этот человек лучше или хуже. Министр ставится под задачу. Грубо говоря, есть стратегия, план у Министерства обороны как часть общенационального плана, и всё, ставят под выполнение этой задачи человека», - заявил Борис Тизенгаузен.
По словам политтехнолога, человек приходит выполнять конкретную задачу, и при этом не важны многие качества, на которые сейчас пытаются обращать внимание при выборе нового министра. Как отметил Борис Тизенгаузен, не задачи выбираются под нового министра, а министра выбирают соответственно к поставленным целям.
«Там уже есть готовые задачи, и под эти задачи человека выбирают. И тогда уже становится понятно, кто подходит, есть ли у него нужные навыки», - заявил Борис Тизенгаузен.
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