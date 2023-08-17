Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что те мужчины, которые откажутся от мобилизации, будут работать за минимальную зарплату.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Основная мотивация законопроекта, как объясняет в пояснительной записке сам автор, - возможность отказаться от мобилизации по личным и религиозным основаниям. Эти граждане должны подать письменное заявление об отказе от мобилизации, и их могут привлекать на общественные работы», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, в законопроекте не уточняется, к каким именно общественным работам могут привлечь мужчин, которые откажутся от мобилизации. Как отметила Эльвира Кириленко, вполне возможно, что это будут какие-то ремонтные работы, строительство, восстановление поврежденного жилья.

«Адвокаты объясняют, что, если этот законопроект примут, то люди станут просто дешевой рабочей силой, и им будут платить минимальную зарплату – 6700 гривен», - заявила Эльвира Кириленко.

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