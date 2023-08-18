Политический аналитик Валентин Гладких заявил, что насильники на Закарпатье давно уже должны были получить свое наказание и сидеть за решеткой, а их дальше отмазывают.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

По словам эксперта, если бы прокуроры, которые занимались этим делом еще в Воловецком суде, потратили бы столько усилий, чтобы доказать преступление, сколько они потратили на то, чтобы доказать, что они не могут доказать изнасилование (они доказали только насилие сексуального характера), то сейчас виновники уже давно сидели за решеткой.

«А пока они сидят где? В местной колыбе попивают пиво, ром-колу, едят чипсы с орешками и кичатся тем, что они изнасиловали девочку и их отмазали, а на них смотрят другие ребята и удивляются, что ребят отмазали за такое преступление. Они комфортно себя чувствуют, они ходят на дискотеки, танцуют дальше с девушками», - подчеркивает Валентин Гладких.

К тому же, уверен гость программы, это не первый эпизод в их деятельности и не последний, если их не изолировать от общества. По случаю аналитик вспоминает, что, когда началась вся эта история, ему начали писать люди в частные сообщения и о братьях Гафинец, и об их маме, и о том, как они себя вели в школе.

«Эти люди не хотят об этом говорить публично, потому что это корпоративная солидарность, они потом все вместе идут в церковь, целуются, подарки носят. Но это правда. И если это я могу узнать, меня очень смущает, что это почему-то не захотели или не смогли сделать те государственные органы, которые предназначены для того, чтобы это делать. Не нужны органы опеки, которые не защищают тех, о ком они заботятся. Не нужны педагоги, оправдывающие насильников», - объясняет Валентин Гладких.

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