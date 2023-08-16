Бывшие украинские пленные рассказали о жестоких испытаниях, которые им пришлось пережить во время заключения в РФ.

Об этом говорится в журналистском расследовании BBC .

Свидетельства потерпевших описывают систематическое применение насилия и жестокого обращения в СИЗО №2, расположенном в Таганроге Ростовской области, где держали украинских военнопленных.

Факты физического и психологического насилия, такие как избиение и истязание электротоком, оказались распространенными и систематическими по свидетельствам бывших заключенных. Пленных подвергали голоду и затрудняли доступ к надлежащей медицинской помощи, что привело к смерти некоторых из них.



Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и один из официальных участников в переговорах об обмене, говорит, что девять из 10 уволенных украинцев рассказывают о пытках в российском плену. "Это сейчас для меня самый большой вызов: как защитить наших людей в России, - говорит Лубинец. - Никто не знает, как это сделать".

В сентябре прошлого года старший лейтенант Артем Середняк уже четыре месяца был в плену, когда его и еще 50 украинцев перевели в СИЗО №2 в Таганроге. Несколько часов их везли в кузове грузовика с завязанными глазами и привязанными друг к другу руками, рассказывает Середняк.

В Таганроге, вспоминает он, их встретил офицер: "Привет, ребята. Вы знаете, куда вы приехали? Здесь вы будете гнить до конца своей жизни". Пленные молчали. По словам Середняка, их завели внутрь здания, сняли отпечатки пальцев, раздели, побрили и заставили принять душ.

На каждом шагу охранники с черными дубинками и металлическими прутьями били их по ногам, рукам или "куда вздумается", вспоминает Середняк. "Они называют это "приемкой".

В плен 27-летний Середняк возглавлял снайперский взвод полка "Азов" - основной военной силы Мариуполя. Это, по его словам, сделало его основной мишенью тюремщиков.

Артем рассказал, что его отделили от других и в нижнем белье привели на первый допрос. Затем толкнули на пол головой вниз. Спрашивали о его роли в армии и задачах, которые он выполнял. После этого, по словам Артема, били электрошокером в спину, пах и шею,

"Так они обращались со всеми, - говорит бывший пленник. - Забивают тебя, как гвоздь".

В мае прошлого года, когда Мариуполь находился под российской осадой, украинские власти приказали сотням бойцов, разместившихся на металлургическом комбинате "Азовсталь", сдаться россиянам, чтобы сохранить себе жизнь. Середняк получился одним из последних. Сначала его привезли в колонию в Оленовке Донецкой области, а через несколько месяцев перевели в тюрьму в Таганроге.

Там, по его словам, пленных проверяли дважды в день, а поводом для издевательств охранников могло стать что угодно. "Бьют за все, за что захотят, могут и просто так. Не понравилось, как ты выбегал из камеры: слишком медленно, или слишком низко, или голова слишком высоко. За все это били".

Особую жестокость, по словам Середняка, в СИЗО проявляли к "азовцам". На допросах его обвиняли в разграблении Мариуполя, в том, что он лично предписывал своим бойцам убивать мирных жителей города. Середняк все обвинения отвергал, но это не имело значения. "Пока вы не скажете, что их интересует, именно с того направления, как они хотят это услышать, - говорит Артем, - они тебя не перестанут бить".

Как-то, вспоминает Середняк, российский офицер ударил его деревянным стулом и "так избивал, что тот разлетелся на части". На другой день его спросили, может ли он спеть "гимн Азова". Он не понимал, о чем идет речь, и предположил, что гвардейцы подразумевают "Молитву украинского националиста" - патриотический текст, написанный в конце 1920-х, который украинские солдаты обычно читают вслух перед боем. Середняк неохотно продекламировал его, понимая, какая может быть реакция.

После этого тюремщики ударили его несколько раз. Он упал, ударившись головой о стену и разбив бровь. Однако его продолжали избивать уже сбитого с ног.

"Когда я наконец-то встал, - вспоминает Артем, - мне сказали: "Надеемся, мы из тебя это выбили".

34-летний старший сержант "Азова" Сергей Ротчук, попавший в Таганрог через неделю после Середняка, говорит, что охранники часто били именно за татуировку.

Они "искали свастику или что-нибудь подобное". Но "на самом деле любого папу было достаточно, чтобы вас считали плохим парнем".

У Ротчука, который до войны был врачом, тоже есть тату. Несколько недель назад, когда мы встретились с ним в Киеве, он поднял футболку и показал мне рисунок ворона на груди, а на левом бедре у него эмблема ордена джедаев из "Звездных войн".

"У вас были проблемы из-за этих татуировок?" – спросил я.

"Много раз, - ответил Ротчук. - Они говорили: "Что это? Ой, я тебя за это побью.

Охранники применяли к Ротчуку ток, но он сопротивлялся. Его отправили в карцер на два месяца. По его словам, побои происходили почти каждый день, а иногда и несколько раз в день.

Ротчук вспомнил одного офицера, который, казалось, получал удовольствие от ударов ногой в грудь, от чего у него была постоянная боль. Он жаловался, но помощи не получил. "Мне пришлось сказать себе: "Чувак, будь сильным, ты не можешь контролировать ситуацию, тебе нужно это принять", - вспоминает Ротчук.

Российские врачи время от времени посещали пленников, но не всегда помогали. Порции еды, по словам Артема, были настолько малы, что "получить 300-400 калорий в день было за счастье".

При росте 1,86 м он похудел с привычных 80 кг до 60. "Когда я вставал, у меня кружилась голова, - вспоминает он. Темнело в глазах, я не мог делать быстрые движения". Середняк считал, что это делалось намеренно, чтобы ослабленные пленники не сопротивлялись.

Военный хирург Денис Гайдук рассказал, что охранники заставляли его и других пленных бежать с опущенными головами при ударах, причем пленных избивали даже тогда, когда они лежали на земле и не могли встать.

Во время освобождения тюремщики пытались заставить его подписать документ, в котором утверждалось, что любые травмы были случайными. Гайдук отказался. Тогда, по его словам, охранники били его ногами, пока он не услышал хруст.

После возвращения в Украину у него диагностировали три сломанных ребра и ушиб сердечной мышцы в результате травмы.

Я спросил, почему, по его мнению, охрана так обращается с украинскими заключенными. "Потому что они могут это делать, - ответил он. - Ты в плену, и они издеваются над тобой".

У Артема Середняка более практичное объяснение: "Они избивают, чтобы получить какую-то информацию. А потом говорят: "Это, чтобы ты после обмена не смог снова воевать".

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что российские власти создали "систему пыток" для украинских пленных на своей территории.

Украинские пенитенциарные учреждения открыты для международных экспертов, в то время как в России можно посетить лишь некоторые из них.

Спикер верховного комиссара ООН по делам беженцев Крис Яновский говорит, что Москва неоднократно отклоняла запросы ООН на доступ к украинским военнопленным, не приводя "никаких уважительных причин".

Поскольку большинство российских тюрем закрыто для сторонних наблюдателей, отмечает Дмитрий Лубинец, "российские солдаты могут делать с украинскими пленными все, что угодно".

40-летний Артем Дыбленко, старший сержант 36-й бригады морской пехоты, случайно услышал разговор телохранителей об игре с пленными в футбол. Он был заинтригован. "Чего я не знал, так это то, что мячом будем мы", – говорит Дибленко. С завязанными глазами ему приказали бежать. Когда он упал, "посыпались удары ногами". "Действительно чувствуешь себя мячом", - добавляет мужчина.

Дибленко рассказал, что в сентябре у одного из его сокамерников произошло сердечное приступ, которое он объяснил постоянным физическим насилием. По словам Дыбленко, его никто не пришел лечить, и 53-летний мужчина скончался.

Украинская правозащитная организация "Медийная инициатива по правам человека" (МИПЧ) зафиксировала свидетельства о по меньшей мере трех смертях в Таганрогской тюрьме, вероятно, из-за пыток и отсутствия пищи и медицинской помощи. Журналистка МИПЧ Мария Климик говорит, что это "одно из худших мест для пленных украинцев в России".

После почти года плена Артема Середняка обменяли. Он говорит, что эту дату, 6 мая, будет отмечать как второй день рождения. Под тот же обмен попал и врач Сергей Радчук.

Я встретился с Артемом Середняком через четыре недели после его возвращения в Киев. Врачи диагностировали у него перелом ребра и кисты в печени и почках, которые, по их словам, вероятно возникли в результате избиения. Артем немного поправился и выглядел лучше, но до сих пор тяжело ходил и страдал от боли в пояснице.

На моем телефоне он впервые увидел видео своего обмена, обнародованное украинскими властями. На снятых кадрах пленные восклицали: "Слава Украине!" Указывая на улыбающегося мужчину, Середняк сказал: "Это я!" Я едва его узнал. "Я был бледен, худ, без доступа солнечного света, - объяснил он. - Мы жили в полумраке и были, как летучие мыши".