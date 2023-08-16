Ведьма-некромантка Мария Тихая сообщила, что Запад Украины остается под угрозой ракетных обстрелов в ближайшее время, в частности Львов – это логистика, а Ивано-Франковск они хотят просто разбомбить.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Куда они гатят по Львову, куда россияне метит, где? Колесница и Десятка пентаклей – это логистические пути, это то, что едет на войну. Туз мечей – оружие. Они туда и гатят, но оно попадает черт знает куда, потому что они целиться не умеют и ничего вообще не умеют, попадает по жилым домам. Еще будут обстрелы Львова.

Давай посмотрим Франковскую область? Есть ли угроза обстрелов Франковщины?

Когда я была в Ивано-Франковске относительно недавно, месяца 2-3 назад до поездки в Турцию, я была в отеле и не чувствовала себя безопасно. Все говорили, что там безопасно, но я на Западе Украины себя так не чувствую вообще, возможно только в Карпатах я чувствовать себя безопасно. Ивано-Франковск – будут обстрелы.

Куда они метят? Что такое в Ивано-Франковске? У них есть четкий план, здесь карта Мага, у них стратегия устрашения. Львовщина – там четко показывало логистические пути, а здесь есть какой-то приказ. Верховная жрица – есть приказ от верхушки запугивать. Падает девятка мечей. И по Пятерке пентаклей это просто разбомбить все, что там есть, дома и т.д.

Четкой цели нет, они просто хотят разбомбить как можно больше домов, чтобы оно было не красиво, чтобы оно не подлежало восстановлению, строительству, всему остальному. Куда будет лететь? Это будет очень близко к кладбищу все сбываться. Четко падает Пятерка мечей.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал заявление марии захаровой со ссылкой на Фрейда о том, что Украина действительно хочет такого президента, как путин.

Также Politeka писала о том, что Бердник рассказала, в чем состоит миссия Украины.