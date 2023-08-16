Недавний скандал с поставками продукции ОГХК российским потребителям вызвал большой общественный резонанс и заставил Фонд госимущества спешно искать оправдания. Несмотря на часовую тематическую пресс-конференцию с участием замглавы ФГИ А.Федоришина и члена правления ОГХК Е.Перелыгина, многословность спикеров и обилие ненужных бюрократических деталей — исчерпывающих ответов на вполне конкретные обвинения предоставлено не было.

Получилось приблизительно следующее: фамилии и названия фирм в журналистском расследовании — реальные; копии документов — подлинные; факты поставок — неоспоримые; а все вместе — “это не то, что вы подумали…”.

Кульминацией и моментом истины можно считать начало 29-й минуты пресс-конференции, где на прямой вопрос журналиста, имеет ли ФГИ достаточные основания утверждать, как факт, что продукция ОГХК до войны не поставлялась благодаря компании Sic Lucea на территорию рф, в частности, на предприятия российской оборонки, замглавы Фонда ответил следующее:

Вчера (т.е. за день до пресс-конференции и спустя годы/месяцы после завершения контрактов — Ред.) представитель компании Sic Lucea в Украине (фамилию которого чиновники принципиально отказались назвать — Ред.) в ходе разговора дал “заверения”, что продукция ОГХК не поступала на территорию РФ и пообещал выслать (уже после разговора — ред.) некие гарантии на этот счет. То есть, финальная цитата: “Ми маємо офіційні відповіді і запевнення від тої сторони, що вони не везли, що вони не постачали на російські компанії, до війни”.

Похоже, это все, что нужно знать об очень жестком и забюрократизированном, по словам самого Федоришина, контроле ФГИ за экспортом продукции ОГХК.

Однако, это не единственное, что оставило неприятный осадок у представителей СМИ. Разговорчивые госчиновники непроизвольно сделали еще целый ряд неосознанных открытий.

Оказывается, решения о проведении дополнительных сверок и проверок по контрактам на ОГХК принимаются уже по результатам скандалов, а не заблаговременно и во избежание последних. Если в случае широкого общественного резонанса чиновники, задним числом, удовлетворяются устными заверениями в добропорядочности контрагентов, то остается только догадываться как вся эта система работает в штатном режиме.

Также, как следует из слов представителя ФГИ, допуск к контрактам с ОГХК является чрезмерно забюрократизированным и зависит от большого количества согласований с госорганами, но вместе с тем, в Фонде есть некий собственный аудит, на основании которого принимаются решения о сотрудничестве, если нет явных возражений. Как это работает на практике — непонятно. Но, пожалуй, именно этим и объясняется традиционное обилие оффшоров, прокладок-однодневок и прочих коррупционных старт-апов среди партнеров ОГХК, в то время как системные игроки постоянно нарекают на искусственные препоны в работе с продукцией госкомпании.

Общее ощущение абсурдности от происходящего дополнительно усиливалось тем фактом, что позицию ответчиков представлял тот самый Е.Перелыгин, который уже возглавлял ОГХК в 2021-2022 г.г. и который был уволен как раз после скандала с отгрузками продукции ВГМК российским компаниям через все ту же венгерскую компанию Sic Luceat Lux Kft, эстонскую Estream и индийскую Grover Metalloys. Именно в этот период ОГХК отгружала свою продукцию по заявкам Sic Luceat Lux Kft на ООО “Редметконцентрат” (Москва), ООО “Нерудная компания” (Белгород), ООО “Минко Рус” (Белгород) и др. Отрицать данные факты невозможно, поскольку российские компании указывались грузополучателями в накладных, которые выписывал ОГХК, а таможенная статистика того времени легко проверяется по соответствующим кодам ТНВЭД.

Упорное нежелание Перелыгина произнести вслух имя Александра Лобача — представителя Sic Luceat Lux Kft в Украине, выглядит странным. Поразительным образом чиновничья карьера Е.Перелыгина и коммерческие пути А.Лобача уже не первый год пересекаются на ОГХК.

Так, по имеющейся информации, венгерская сервисная компания Sic Luceat Lux Kft в последние месяцы начала уступать место на рынке польской компании TIMR Sp.z.o.o. При этом, обе компании в Украине представляет все тот же местный бизнесмен Александр Лобач Если ранее он общался с представителями ОГХК и ФГИ от лица венгров, то сейчас он уже на 50% является владельцем польской компании TIMR Sp.z.o.o

Польская TIMR Sp.z.o.o, в свою очередь, активно отгружает продукцию ОГХК на несколько турецких компаний — POYRAZ HAMMADDELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ и COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S. которые, по сути, являются перевалочной базой и лицензионным складом для дальнейшей отправки в россию. Это маленькие торговые турецкие компании, которые в большинстве случаев даже не заморачиваются с заменой оригинальной упаковки ОГХК с украинской маркировкой. COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S. поставлено на рынок рф 15% циркониевого концентрата от всего ввезенного объема для постоянного контрагента Sic Luceat Lux Kft — ООО “МИНКО РУС”. В экспорте продукции POYRAZ HAMMADDELER на долю россиян приходится 18,1%.

То ли топ-менеджмент ОГХК, как водится, получил от турецких компаний клятвенные устные заверения в своей добросовестности, то ли г-н Лобач нашел какие-то другие аргументы для правления госкомпании, но факт остается фактом — полноценная проверка грузополучателей, которых предоставляет Timr, не проводилась. Были ли предоставлены на ОГХК копии коносамента или сертификата получения груза от указанных потребителей, которые должны гарантировать использование продукции только в указанной стране без какой-либо возможности реэкспорта — вопрос риторический.

В целом, расследование журналистов “РБК” только подтвердило ранее уже озвученные прогнозы относительно деятельности нового руководства ОГХК в лице Я.Максимекно и Д.Каландадзе. Однако, их работе появились и некоторые неожиданные новации…

Так, в последние месяцы в качестве покупателей продукции ОГХК стали появляться достаточно странные компании, которые ранее не были известны на рынке и не имеют опыта работы с редкоземельными минералами.

Прежде всего, речь идет о польской компании Agroorganika Polska sp z.o.o. которая в июле-августе нынешнего года через грузовой терминал в рижском порту KS Terminal (Латвия) отгрузила 132 тонн рутилового концентрата и 44 тонны цирконового концентрата для заявленного покупателя в Индии. Конечным получателем выступил MSC Agency (India) Ptv. Ltd. (Mumbai Port Trust, INDIA, морской перевозчик).

Подозрение вызывает сам факт отгрузки на Индию через латвийский порт, поскольку стоимость логистики через Ригу значительно выше, чем через польские порты Гданськ и Гдыня. По имеющейся информации, до сегодняшнего дня эта компания не предоставила ни одного документа, подтверждающего заявку на отгрузку. Более того, обе партии минералов до сих пор лежат на терминале в Риге без дальнейшего движения из-за падения рыночного спроса и цен. Есть серьезное подозрение, что указанный товар так и не доберется до Индии и уже вскоре, по более короткому сухопутному маршруту, окажется сами понимаете где…

Еще один новый “перспективный партнер” ОГХК — австрийская A5 Trading, которая тоже ранее никогда не работала с титановым сырьем, но в последнее время стала осваивать новое поле деятельности. Компания создана в июле 2022 года и находится под управлением одиозного днепровского бизнесмена Дениса Ольховского, который, в свою очередь, является бизнес-партнером скандальных бизнесменов Горба и Корбана. Куда эти коммерсанты собираются продавать титановое сырье — сплошная загадка.

Если кто помнит, в начале 2023 года новоназначенные и.о. председателя правления ОГХК Я.Максименко и зампред правления Д.Каландадзе публично критиковали прежнее руководство госкомпании за отсутствие прямых контрактов с крупными конечными потребителями и божились перестроить систему продаж. Но вместо этого на экспортном горизонте снова замаячили непонятные оффшорные трейдеры с явно украинскими корнями.

Все эти недоработки, перегибы и злоупотребления можно было бы списать на то, что приоритетом государства сейчас является приватизация, а не развитие ОГХК. Мол, новый собственник придет и пусть сам наводит порядок. Однако, информационные скандалы и явно коррупционные схемы, на фоне убогой официальной хозяйственно-экономической статистики, вряд ли повысят привлекательность этого некогда уникального госактива.

В завершение нельзя не сказать несколько слов о самих причинах возникновения этого информационного скандала…

На истинную причину последнего “титаногейта”, как это ни странно, указало интервью владельца крупнейшей частной титановой компании Велта Андрея Бродского Ключом к пониманию происходящего стали недомолвки и сознательные попытки уйти от неудобных тем, которые касаются деятельности чешской компании Precheza A.S. — ключевого потребителя продукции Велты.

Дело в том, что чешский производитель пигментной двуокиси титана (титановых белил) Precheza на протяжении многих лет закупал на украинских предприятиях основной компонент для своего производства — ильменит. В 2022 году общий объём украинских поставок для Precheza составил 200 тыс. тонн, из которых 129 тыс. тонн (64,5%) отгрузила Велта и 72 тыс. тонн (35,5%) — Междуреченский ГОК. ОГХК от сотрудничества с Precheza была отодвинута давно и полностью. Однако, после наложения санкций на Д. Фирташа и его ГОКи, для загибающейся под руководством Максименко и Каландадзе ОГХК, открылось новое окно возможностей, позволяющее реализовывать значительные объемы ильменита по короткому и недорогому логистическому маршруту. Проблемой оказалось только то, что аналогичные планы имелись и у Андрея Бродского, который и сам не против нарастить собственные объемы продаж. Лишних конкурентов, как известно, никто не любит и что было дальше — догадаться не трудно…

Претендуя на доступ к контрактам с чешской Precheza A.S., Бродский проявил большую осторожность в обсуждении рынка сбыта продукции из украинского ильменита, не стал подробно раскрывать тему реэкспорта украинского сырья в рф из Европы, а также ничего не сказал о высокой рентабельности таких поставок. Достаточно странная позиция, как для серьезного участника рынка и чрезвычайно осведомленного эксперта. Очевидно, Велта сама не заинтересована в введении ограничений на поставки ильменита в Чехию и в потере такого важного клиента. А весомые поводы для беспокойства на этот счет имеются.

За 10 месяцев 2022 года Precheza поставила в рф свыше 1,5 тыс. тонн пигментной двуокиси титана и пигментов железных окисей на сумму примерно 3-4,5 миллионов евро. При этом, цена на ее продукцию в 2022-2023 г.г. выросла с около 2 тыс. евро до практически 3 тыс евро за тонну. Доля рф в нынешнем экспорте Precheza A.S. из Чехии составляет 21%. Чешская компания выступает в качестве грузоотправителя и официально заявляяет рф как конечный пункт доставки своей продукции. Фактически, таким образом переработанный украинский ильменит реэкспортируется в рф, а основной потребитель украинского титанового сырья — Precheza A.S. по целому ряду критериев может быть отнесена к спонсорам войны против Украины, со всеми вытекающими последствиями для чешской компании и ее украинских партнеров.

Неоднократно озвученный тезис собственника Велты о том, что реэкспорт украинского титанового сырья из Европы в рф является экономически нецелесообразным и нерентабельным — вообще не выдерживает никакой критики.

Цены, которые готовы платить россияне, настолько привлекательны, что отдельные компании с украинскими корнями, такие как OSTTOR BETELLIGUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT GMBH и DEFESSA TRANS F. Z.E., поставляют ильменитовый концентрат для ООО “Ависма-Спецремонт” и ООО “АСР” даже из таких стран, как Мозамбик и Вьетнам. Только за 10 месяцев 2022 года эти компании поставили структурам российской корпорации “ВСМПО-Ависма” 49 тыс. тонн ильменита.

Согласно таможенной статистике, средняя цена продажи ильменита в РФ в 2022 и 2023 годах составляла примерно 700-750 долларов за тонну, что втрое превышает цены украинских производителей Велта и ОГХК, которые официально заявлены на уровне 200-250$/т FCA. Очевидно, что даже с учетом дополнительной логистики и всех сопутствующих издержек получается очень выгодная цена.

Рынку, как, наверняка, и самому пану Бродскому, прекрасно известны далеко не единичные факты реэкспорта украинского титанового сырья для ООО “Ависма-Спецремонт” через Европу. Например, компания Smartсommodities OU (Эстония, уставный капитал 2500 евро, основана в 2019 году, владелец — гражданин россии Игорь Смирнов, 1995 г/р) https://smartcommoditiesou.com , осуществила поставки как минимум двух партий украинского ильменита. 3669,026 тонн — 19 апреля 2022 года и 5276,620 тонн — 25 апреля 2022 года, соответственно. Или, например, компания Bardeau Ventures Ltd из Великобритании (специализируется на поставках и перевозках угля из России) , которая в апреле 2022 года поставила россиянам 2128,261 тонн украинского ильменита. Иностранные таможенные базы подтверждают, что эти компании действительно вывезли указанные объемы украинского ильменита в рф.

Главный итог всех этих эфиров и пресс-конференций состоит в том, что менеджмент госкомпании, также как и частный титановый бизнес, не готовы сделать болезненный принципиальный выбор между целесообразностью военного времени и собственной экономической выгодой. Анестезия в виде “устных заверений”, чисто формальных проверок, недомолвок и полуправды является временной мерой и только лишь усугубляет ситуацию.