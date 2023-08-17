Во Львове произошел неприятный случай избиения трансгендерной военной. Хелен служит в ВСУ уже третий год и находилась в отпуске для участия в похоронах своей матери.

Скандальное событие произошло вечером. Об этом рассказали в правозащитной организации KyivPride .

Хелен находилась на улице в центре Львова, обедая и общаясь со своим парнем через видеосвязь. К ней подошел неизвестный мужчина, поначалу начавший вести с ней агрессивную беседу - он оскорблял военную словесно. После этого девушка попросила его отойти от столика, однако нападающий ответил ударом – он нанес удар кулаком в нос военной.

В результате удара Хелен потеряла равновесие и упала, и мужчина продолжил избивать ее несколько раз. Хелен удалось подняться и отойти от него на расстояние нескольких метров. Она также смогла записать часть нападения на видео. Сегодня Хелен сняла факты избиения и написала заявление в полицию.

В Instagram-аккаунте Хелен появилось видео, на котором видно, как она общается с агрессором с участием полиции.

Нападающий отметил, что он является внуком разведчика СС "Галичина" и что он не считает естественным поведение Хелен - поэтому хотел ей наказать. Однако он извинился за свои действия и обещал быть более толерантным в будущем.

Под сообщением Хелен в социальной сети пользователи выражают толерантность и поддержку попавшей в этот неприятный инцидент.

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