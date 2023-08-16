В то время, как украинцы улучшают демографическую ситуацию в странах Европы, в самой Украине демографическая ситуация близка к катастрофической. Об этом в комментарии заявил экономический эксперт, соучредитель Аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко.

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По его словам, в Украине на протяжении длительного времени происходит процесс депопуляции и естественный процесс старения и вымирания нации. Однако в условиях войны процессы депопуляции ускоряются: рожают еще меньше, а умирают еще быстрее, пояснил Гаврилечко.

Вместе с тем, указал эксперт, в выигрышной ситуации от этого находятся страны Европы, куда массово направились украинцы во время войны: украинки, по сути, стали улучшать демографические показатели в Европе.

«Европа за счет украинцев немного исправит свою демографическую ситуацию. Напомню, что подавляющее большинство - 81% - в Европе находится женщин и детей. И только 19% - мужчин», - указал он.является крайне проблематичным.

В этой связи, считает Гаврилечко, вопрос возвращения обратно украинцев, уехавших из страны в разгар боевых действий,

«Что будем делать с тем, что эти страны, когда они (украинцы – прим. ред.) уехали, создадут более привлекательные условия для жизни, чтобы они никуда не уезжали, потому что они им нужны, как трудовой, демографический ресурс», - пояснил он.

Вместе с тем собеседник не сомневается, что правительства Польши, Чехии, Германии, стран Балтии создадут для украинцев более привлекательные условия, чем украинское правительство.

«Они (правительства стран Европы – прим. ред.) будут делать все возможное, чтобы украинцы там остались, и продолжили работать и улучшать демографическую ситуацию у них», - отметил он.

Более того, убежден Гаврилечко, сами украинцы не будут заинтересованы вернуться после окончания военных действий по ряду причин.

«Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше вероятность того, что количество наших граждан, которые интегрируются в новое общество через работу, увеличится. Соответственно, человек, который живет в новом городе, приспособился к экономическим, а иногда и культурным условиям, потому что там за несколько лет человек обычно изучает язык, по крайней мере, на уровне повседневного общения. Чтобы он вернулся, в Украине нужно создать, по меньшей мере, аналогичные по качеству условия жизни и перспективы для него и его детей. Напомню, что более трети тех, кто выехал за границы Украины, это дети, при чем у меня нет информации о распределении по возрастным категориям. Соответственно, я могу лишь предположить, что из этой трети примерно еще одна треть – это как раз подростки. И вот эти подростки за несколько лет заканчивают школу в другой стране, поступают в высшие учебные заведения. Соответственно, я не очень понимаю, чем они должны руководствоваться, принимая решение о прекращении обучения в других странах и возвращении в Украину», - пояснил он.

Резюмируя, Гаврилечко выразил скептицизм относительно того, что власти Украины смогут предложить выехавшим беженцам лучшие условия, нежели страны, в которых они сейчас находятся.