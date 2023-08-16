Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
Как отмечает гость программы, сегодня почему-то каждая страна, в том числе с низкой репутацией, имеет свою формулу мира. В частности, напоминает он, формулу мира имеет Китай, Бразилия предлагала что-то со своей стороны, другие тоже, вообще во всех так называемых нейтральных странах есть по формуле мира. Тем не менее, констатирует публицист, формулы мира плодятся, а самого мира нет.
«Потому что мы пытаемся вообще изменить логику, мы отказываемся от бытовой логики, здесь даже не философские обоснования. Проблему оккупации можно решить только деоккупацией, а не дипломатией, не переговорами, не уговорами и т.д. Если военным способом что-то отобрали, то только военным способом можно что-то вернуть. И не военным равновесием, а преимуществом», - подчеркивает Анатолий Якименко.
Тем не менее, констатирует он, многие страны почему-то отказываются от понимания того, что оккупированные территории можно только деоккупировать, поэтому плодятся формулы мира. Формулами мира хотят провести деоккупацию, а это, уверен публицист, ошибочное направление.
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«Они недееспособны, потому что это говорение, не нужно вообще никаких 10 пунктов. Речь идет о том, что мы начнем разговаривать с россией после того, как она выведет свои войска. А почему россия должна вывести свои войска? Она ведь не для того вводила свои войска, чтобы сейчас вывести», – объясняет Анатолий Якименко.
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