Государственной экологической инспекцией Южного округа было выиграно судебное дело по возмещению ущерба нанесенного государству предприятием г. Запорожья за загрязнение атмосферного воздуха. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

На днях бумажная фабрика «РОМА» возместила ущерб, нанесенный окружающей среде вследствие выброса, без соответствующего разрешения, загрязняющих веществ в атмосферный воздух на сумму более 305 тыс. грн.

Следует отметить, что при нарушении природоохранного законодательства, следует помнить о принципе "загрязнитель платит", что означает, что лицо или наносящая вред организация должна нести финансовую ответственность за свои действия.

Важность возмещения вреда состоит в том, что это способствует сохранению природных ресурсов, здоровью людей и сбалансированному развитию общества. Кроме того, возмещение ущерба важно с точки зрения ответственности за свои действия и соблюдение законодательства.