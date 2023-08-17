Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что даже во время войны против Украины торговые отношения россии с Индией усилились, поэтому путина и пригласили на G20.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Чтобы понять, почему нас туда не пригласили, нужно банально взять доску и нарисовать, сколько россия продавала нефти в 2019 году и сколько в 2022, 2023 годах, то, что вы получите, и есть ответ, почему нас туда не зовут. Потому что сегодня продажа нефти между россией и Индией очень велика, она втрое больше, чем была», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как отмечает эксперт, фактически он этого и ожидал. К тому же, напоминает он, Турция, Индия, Китай и Саудовская Аравия – это ключевые страны, которые сегодня помогают держаться российской экономике. Да, констатирует эксперт, сюда можно еще добавить Грузию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Иран, но ключевая роль в этом плане у Китая, Индии, Турции и Саудовской Аравии.

«Я уверен, что, если бы эти страны закрыли свой экспорт и импорт с россией, мы бы видели доллар не за 100 рублей, а за 1000 рублей. Как мы видели, в «Симпсонах» анонсировали 1000 рублей за 1 доллар, я надеюсь, что в ближайшее время мы это увидим», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Итак, заключает эксперт, все достаточно банально, все дело в том, что между россией и Индией очень мощные торговые отношения, поэтому Украину и не пригласили.

Как сообщала Politeka, Голуб объяснила, что усиление сотрудничества с Румынией, Молдовой, Болгарией – это ускорение вступления Украины в ЕС.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал заявление марии захаровой со ссылкой на Фрейда о том, что Украина действительно хочет такого президента, как путин.