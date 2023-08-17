Публицист Анатолий Якименко сообщил, что пока идет война, формулы мира не имеют смысла.
Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Санкции – это наказание, это не только какие-то ограничения. И наказанием можно считать, например, атаку какого-то нефтяного танкера. Это санкция, потопить его, отправить на дно Черного моря, это можно считать наказанием», - сообщил Анатолий Якименко.
По словам публициста, еще с начала войны у Украины была очень прозрачная и понятная формула мира, нацеленная на то, чтобы наказать россию. Но, как отметил Анатолий Якименко, никакие формулы мира сейчас не работают, поскольку, пока территории оккупированы, какой-то формулой мира невозможно выгнать врага.
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«Нужно провести военную деоккупацию, точка. Больше ничего не сработает», – заявил Анатолий Якименко.
Как писала ранее Politeka, военный эксперт Олег Стариков объяснил, почему нужно создавать собственный ВПК: «Должны рассчитывать только на себя».
Также Politeka сообщала о двух сценариях завершения войны: Украину не будут склонять к миру на российских условиях.