Подпольный состав с сотнями тонн гуманитарной помощи, владельцев которой до сих пор не могут установить правоохранители, использовал, в том числе, и гуманитарный штаб во Львовском дворце искусств, работу которого координировала Львовская ОВА. NGL.media нашли документальные подтверждения того, что, по крайней мере, одна партия помощи была напрямую передана на склад в селе Убине весной 2022 года.

Дальнейшая судьба этой гуманитарки осталась неизвестной, а руководство Львовского дворца искусств и ЛОВА уходят от ответов о вероятной причастности к этому составу. Пишет ngl.media.

Гуманитарный штаб помощи беженцам развернули во Львовском дворце искусств и в первые дни российского вторжения. Возглавил гуманитарный штаб гендиректор дворца искусств Юрий Визняк.

Учитывая объемы гуманитарной помощи, которая начала поступать из разных стран, ее нужно было где-то сортировать и хранить, для чего использовали разные склады во Львове и пригородах. Впрочем, один из таких складов – на окраине села Убине в 35 км от Львова – не фигурировал ни в каких документах или публикациях СМИ, так что весной 2023 года там нашли сотни тонн неучтенной гуманитарки, оказалось, что владельцев или ответственных за эти товары нет. Расследование пока не дало никаких результатов – ни подозреваемых, ни предъявленных обвинений.

Однако редакция NGL.media обнаружила документы и свидетельствующие, что 4 апреля 2022 года гуманитарный штаб во Львовском дворце искусств передал большую партию мужской, женской и детской зимней одежды на склад в селе Убине – речь идет о 15 паллетах одежды весом 150-200 кг каждая.

Получателем груза был указан Ярослав Максимович, официальный арендатор складов в Убинях, где в апреле этого года детективы БЭБ обнаружили более тысячи поддонов гуманитарной помощи.

Максимович, подпись которого стоит на одном из выявленных NGL.media документов, подтвердил, что получил на хранение 15 паллет зимней одежды из гуманитарного штаба, работу которого координировала ЛОВА. «Где-то зимой их забрали. Не помню точно когда, но это было еще до обысков [в апреле 2023 года]», – сказал он в разговоре с NGL.media, отказавшись говорить о владельце или владельце остальных товаров на складах в Убинях.

Редакции NGL.media удалось разыскать водителя, перевозившего паллеты с одеждой. 35-летний Владимир Лопатка подтвердил, что весной 2022 забирал товар из гуманитарного штаба во Львовском дворце искусств и завозил его на склад в Убинях.

«Состав был пуст тогда, была разве что сельскохозяйственная техника. Я ехал на собственной машине, мне должны были вернуть деньги за горючее, но так и не вернули, хотя я им предоставил все документы, – рассказал Владимир Лопатка. – В общем, я перевозил товары из этого штаба несколько раз, но в Убине – только раз, весной прошлого года и . По весу чувствовалось, что это одежда была – объема много, машина была полная, но веса большой не было».

В Убинях, по его словам, товар принимали «два обычных парня, рабочих». Владимир Лопатка также предоставил нам телефон контактного лица от штаба – волонтера Оксаны Палиенко, которая была также администратором страницы гуманитарного штаба в Facebook. Однако ее номер уже не работает, а на вопрос в мессенджере она не ответила, хотя и прочла.

Стоит заметить, что до сих пор никто из руководства ЛОВА, Львовского облсовета или Львовского дворца искусств не признавал, что областная власть использовала склады в Убинях – хотя это дело публичное уже несколько месяцев. Судя по словам председателя ЛОВА Максима Козицкого, обнаружение набитых гуманитаркой составов стало для него новостью.

Эту историю пытаются умолчать. Но мы нашли эти склады, владельцев и арендаторов; мы копались в мусоре, чтобы добыть документы Минобороны – и мы не остановимся. Твой донейт нам поможет

Чтобы понять, куда же в результате попала помощь из областного гуманитарного штаба, NGL.media направили несколько запросов руководству Львовского дворца искусств, но конкретного ответа так и не получили.

Сначала мы получили письменный ответ о невозможности предоставления такой информации "в связи с ее отсутствием".

Позже Юрий Визняк, гендиректор Львовского дворца искусств (ЛПМ) и руководитель гуманитарного штаба, сказал, что вспоминает случай передачи на хранение «10-15 паллет зимней одежды», который в дальнейшем где-то зимой передали на Херсон.

Он также пообещал, что документы будут поискать, но NGL.media их так и не получили. В ответ на второй запрос нам просто поблагодарили за «предоставление информации о существовании такого характера груза и хранителя».

Заместитель директора ЛПМ Александра Тимчишин заявила, что документы за тот период не упорядочивали: «Те все бумажки, которые мы собирали, чтобы зафиксировать [передачу гуманитарной помощи], есть в десятках ящиков. И эти ящики где-то там примерно по месяцам лежат в архиве – будь то 10 или 20 коробок. Эти бумаги собирали 300 волонтеров, каждый делал как мог и что мог».

Мы предлагали помощь в поиске документов в архиве, согласившись на присутствие сотрудника ЛПМ или видеокамеры, чтобы не было подозрений в исчезновении документов, но получили отказ. «Это нужный человек, который с вами будет условно три дня там стоять… У нас сейчас 80% работников в отпуске. У нас выставочная деятельность запустилась – втрое активнее, чем в карантин – и мало административного персонала, – сказала госпожа Тимчишин, подчеркнув, что существуют и другие трудности. – У нас этот архив имеет отношение к бухгалтерии. И у нас бухгалтерия в отпуске включая 18 августа, насколько я помню».

Мы не знаем, пытались ли сотрудники ЛПМ хотя бы найти документы относительно переданного в Убине груза. Однако нам известно, что такие документы существуют, но их почему-то тщательно скрывают, как и информацию, кто и когда забрал эти товары со склада, и забрал ли вообще.

Во Львовской областной военной администрации от комментариев об этом грузе отказались.

«Мы им этого так просто не подарим» Во Львове исчезла партия гуманитарной помощи из США стоимостью 33,6 млн грн Еще одно расследование NGL.media

По результатам полугодового расследования по этому делу до сих пор нет официальных подозреваемых, хотя установлены и собственники, и арендаторы помещений. Сначала делом занималось БЭБ, потом его на день передали во львовскую полицию, и в конце концов ее взял Офис генпрокурора. Мы послали туда запрос, чтобы понять, кто расследует это дело и почему его забрали из Львова, но на момент этой публикации ответа не получили.

В конце мая журналисты NGL.media нашли у одного из составов документы, свидетельствующие, что кроме гуманитарной помощи там могла храниться продукция для украинской армии, изготовленная по заказу Минобороны.

В конце июня следственная судья Лычаковского районного суда Львова Светлана Леньо отменила арест на два склада в селе Убине, Ходатайство об отмене ареста подали владельцы складов Андрей Слюзар и Любомир Мамчук, на том основании, что не могут использовать свое имущество, хотя они не являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном производстве, в рамках которого 5 мая и наложили арест.

Несколько дней назад народный депутат Ярослав Железняк заявил в своем тг-канале, что не менее 114 паллет с вещами из состава в Убинях, которые планировали передать ВСУ, были полностью уничтожены мышами, а еще часть значительно повреждены.