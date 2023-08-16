Об этом он рассказал на своем канале.

«Возможно, Украину все-таки пригласят на саммит G20, потому что глобально обсуждать мировую повестку без темы войны, без Украины – это странно. Сам путин навряд ли поедет, он видел, как над лавровым смеялись», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, путин прекрасно понимает, как к его визиту могут отнестись на саммите, ведь там будут также присутствовать те страны, которые ввели против рф очень серьезные санкции. Как отметил Борис Тизенгаузен, вполне возможно, что российское руководство поставило Индии ультиматум не приглашать Украину.

«Я думаю, что российские руководство вполне могло сделать это. Поэтому надо подождать немного, может, нам дадут выступить в режиме онлайн», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политический аналитик Александр Кочетков объяснил, чем завершился саммит в Саудовской Аравии: «Только об этом можно договориться».

Также Politeka сообщала про Нигер, россию и Запад: эксперт рассказал о новой игре на африканской карте.