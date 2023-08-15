Тарологиня Громовица Бердник рассказала, что тибетский оракул сделал ее отцу прогноз на будущее Украины, и заявила, сегодня мы как раз столкнулись с этим вызовом.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Для парня, который папу сопровождал в этом путешествии, это было очень странно и необычно, потому что на самом деле Тибетский оракул очень редко делает пророчества для конкретных людей, он в целом занимается глобальными вопросами. Папа сказал, что собственная судьба его не интересует, он все о себе знает, но если уж прозвучало предложение, то он хотел бы знать, что ждет Украину.

Тибетский оракул сказал, что, когда народ на берегу великой реки поднимет на свой герб золотое оружие Шивы, наступит новый рассвет для человечества. Это было начало 1992 года, отец вернулся в Киев и узнал, что Верховная Рада утвердила трезубец как герб Украины.

- Это золотой трезубец Шивы?

Да, золотой трезубец – это тришула, это золотое оружие Шивы. Папа это оформил как письмо, встретился с Леонидом Кравчуком, передал ему, но дальше звучало, что этот рассвет наступит только тогда, когда Украина осознает свой звездный путь и примет водительство небесной иерархии. То есть это говорит о том, что пророчество свершится тогда, когда Украина увидит свой суженый путь. Папа называл это космоисторической миссией, он считал, что это у каждого государства, у каждой нации, и это самое важное.

И папа в Индии впервые был как раз в феврале 1992 года, ровно через 30 лет в феврале 2022 года начались события, которые показали, что действительно Украина одержит победу только тогда, когда она сформирует свой уникальный путь. Это уже очевидно, и сейчас оно начало формироваться в искусстве, культуре, даже в политике, в каких-то программных моментах развития государства, я вижу, что оно все складывается.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что после того, как путин убил тысячи украинцев, никто с ним не будет уже вести переговоры.

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