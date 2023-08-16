Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что американцы чувствуют, что теряют доминирование в Африке.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«В Африке сейчас Китай и немножко россии. Всё, там никого больше нет, хотя Африка богатейший на ресурсы континент. Если брать маленький Нигер, то его на карте сложно найти, а оказывается, что этот маленький Нигер – это 40% французской атомной энергетики», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, если Нигер перекроет поставки во Францию, то это будет для французов трагедией. Как отметил Дмитрий Спивак, с большим количеством стран Африки сотрудничает тесно Китай, пользуясь богатыми ресурсами континента.

«Китай давно провел мощнейшую экономическую экспансию, 75% редкоземельных металлов под Китаем. И китайские компании полностью заполонили африканский континент И американцы чувствуют, что они теряют доминирование в Африке», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, путин ищет оружие в Северной Корее и Китае, пойдут ли ему на уступки: «Это свидетельствует об их слабости».

Также Politeka сообщала про Нигер, россию и Запад: эксперт рассказал о новой игре на африканской карте.