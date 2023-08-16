Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«В Африке сейчас Китай и немножко россии. Всё, там никого больше нет, хотя Африка богатейший на ресурсы континент. Если брать маленький Нигер, то его на карте сложно найти, а оказывается, что этот маленький Нигер – это 40% французской атомной энергетики», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, если Нигер перекроет поставки во Францию, то это будет для французов трагедией. Как отметил Дмитрий Спивак, с большим количеством стран Африки сотрудничает тесно Китай, пользуясь богатыми ресурсами континента.
«Китай давно провел мощнейшую экономическую экспансию, 75% редкоземельных металлов под Китаем. И китайские компании полностью заполонили африканский континент И американцы чувствуют, что они теряют доминирование в Африке», - заявил Дмитрий Спивак.
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Как писала ранее Politeka, путин ищет оружие в Северной Корее и Китае, пойдут ли ему на уступки: «Это свидетельствует об их слабости».
Также Politeka сообщала про Нигер, россию и Запад: эксперт рассказал о новой игре на африканской карте.