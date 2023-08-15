Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал заявление марии захаровой со ссылкой на Фрейда о том, что Украина действительно хочет такого президента, как путин.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Прошу очень, это пресс-алкаше маша, посмотрите на лицо этого человека, и я не говорю что-нибудь новое, это реально так. Мне стыдно, когда я говорю о женщине так, но это реально так, и вы вдумайтесь в то, что она говорит, что мы, украинцы, хотим, чтобы путин были у нас президентом», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, это очередные дикие заявления со стороны российской федерации, которые обусловлены тем, что у них опять-таки работает 21-ая хромосома и эти заявления рассчитаны на таких же недалеких россиян, которые это берут за чистую монету. Кстати, он отмечает, что и украинский Крым, Одесса, Луганск, Донецк, Сумы, Чернигов на половину говорили по-русски, но сегодня, убежден он, эти регионы терпеть не могут языка врага.

«Когда такие люди, которые занимают очень важные должности (имею в виду россиян в виде людей, 140 миллионов россиян), в частности, эта россиянка рассказывает нам, что мы хотели бы видеть путина президентом, скажу, что точно нет. У нас демократическая страна, у нас свободная страна, мы дышим свободой», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как он утверждает, к сожалению, нам действительно не повезло с соседями, но с этим надо как-то жить. А что касается путина, рассуждает эксперт, то все его действия продиктованы двумя моментами: первый – это страх демократии в Украине, ее развития и процветания, а второй – это иллюзия возможности победить украинцев и отправить их захватывать дальше Европу с перспективой восстановления Советского Союза.

Как сообщала Politeka, Лесной объяснил, что Китай – друг даже не россии, а прежде всего самому себе, поэтому не стоит рассчитывать, что его удастся переманить на свою сторону.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе предупредил о новой угрозе украинцам зимой.