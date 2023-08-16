Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«С коррупцией можно бороться, но мы лечим следствия, а не причины. Сами по себе министры, заместители министров – это политические назначенцы, это государственные служащие, которыми руководит госсекретарь. Госсекретарь отвечает за кадровый подбор государственных служащих», - сообщил Олег Стариков.

По словам военного эксперта, политические назначенцы, то есть министры и их заместители, уже не имеют права вмешиваться в кадровую политику в стране. Как отметил Олег Стариков, если министры приходят на должность и начинают всех менять и назначать новых людей, это ни к чему не приведет и не поможет побороть коррупцию.

«Всё, я тогда говорю, что это конец. Ничего уже после этого не будет», - добавил Олег Стариков.

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