Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«С коррупцией можно бороться, но мы лечим следствия, а не причины. Сами по себе министры, заместители министров – это политические назначенцы, это государственные служащие, которыми руководит госсекретарь. Госсекретарь отвечает за кадровый подбор государственных служащих», - сообщил Олег Стариков.
По словам военного эксперта, политические назначенцы, то есть министры и их заместители, уже не имеют права вмешиваться в кадровую политику в стране. Как отметил Олег Стариков, если министры приходят на должность и начинают всех менять и назначать новых людей, это ни к чему не приведет и не поможет побороть коррупцию.
«Всё, я тогда говорю, что это конец. Ничего уже после этого не будет», - добавил Олег Стариков.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Угроза наступления оккупантов на Харьков: украинцам рассказали, насколько это реально
Сумская решила оздоровиться на роскошном курорте: "Сколько военных там лечится?"
Есть пострадавшие и разрушения: после ракетного удара Львов окутан дымом от пожаров
Наступление не получилось: на Купянском направлении начались проблемы, эвакуироваться уже поздно
Как писала ранее Politeka, пограничник попал под статью, детали громкого задержания: наживался на пересекающих границу.
Также Politeka сообщала про очередной скандал в ТЦК, полиции пришлось вмешаться: военком вступил в сговор с врачами.