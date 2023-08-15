Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Если этой осенью конфликт высокой интенсивности перейдет в конфликт низкой интенсивности, то война перейдет на более длительный период. Войны сами по себе заканчиваются, когда заканчиваются деньги, финансирование, когда мобилизационный ресурс заканчивается и вооружение», - сообщил Олег Стариков.

По словам военного эксперта, если Украине и дальше будут поставлять вооружение, если и дальше будут предоставлять финансовую помощь, то мы сможем закончить войну победой. Как отметил Олег Стариков, несмотря на поддержку западных партнеров, мы должны надеяться все равно только на себя.

«Если нет своего военно-промышленного комплекса, если мы не будем выпускать свои боеприпасы, боевую технику, танки, самолеты, а будем брать у кого-то, то оно все равно на поле боя всё уничтожается. Это надо как-то пополнять. На Западе выпускают столько снарядов, сколько мы за месяц выстреливаем», - заявил Олег Стариков.

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