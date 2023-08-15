Пишет в своем блоге в телеграм соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко.





"Министр цифровой трансформации объявил о сборе 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе - FPV-дроны приобретут за границей, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями на 57 млн грн".

Министр Федоров предлагает сброситься народу 235 млн гривен на дроны. А я предлагаю министру Федорову посмотреть на свежий асфальт на Парковой аллее, окружной Киева, перезалитую брусчатку на Хмельницкого.

Я вчера ехал по этому асфальту и подумал, вот два года назад я бы радовался, а сегодня меня ощущение, что я еду по крови. И это и есть кровь в прямом смысле этого слова. Сотни миллиардов гривен в масштабе страны сегодня распиливаются на крови.

Так вот. Министру Федорову надо не у народа просить деньги, а пойти к Зеленскому и сказать:

«Владимир Александрович, надо заканчивать с этой.... Мне надо 235 лямов на дроны, а мы мобильную электростанцию на трех прицепах, которую американцы нам подарили за 15 млн долларов везем более чем за 200 млн гривен. И строим золотые водопроводы, чья стоимость увеличится в несколько раз на миллиарды.

А еще, Владимир Александрович, можно обратить внимание на 11 тыс вагонов, которые формально бегают под управлением УЗ, а реально государство теряет 11,8 млрд гривен в год. Кстати, на которые можно было бы закупить минимум 0,5 млн ( да, да, вы не ошиблись, именно 500 000 дронов-FPV). Давайте, наконец поставим силовикам задачу потрясти воров, а то мы так страну угробим». Вот так бы я сказал на месте Федорова.

И под занавес. Меня сегодня попросили донести куда нужно о том, как наше Минобороны кинуло польского производителя бронежилетов. И что поляки готовы вынести всю информацию в The New York Times. А я сказал, что пусть именно это и делают. Потому что мне уже надоело помогать решать проблемы, дабы не испортить имидж нашей исполинской демократии. Прежде всего потому, что это не уменьшает прыть воров, которые у нас есть на всех уровнях.

Если воры не хотят меняться, то это их проблемы. Неплохо бы начать усваивать исторические уроки. Потеряли в 2014 году 5% территории и воровали дальше? Ну потеряли в 2022 году уже все 15%. Воруете дальше? Значит потеряете 50% или 70%. Пока не исчезнете. Между воровством и потерей территорий существует прямая конкретная взаимосвязь.

Пока в Барбиленде не будет отвращения к воровству, то на каждом квадратном метре асфальта, каждом кирпиче, куске трубы, каждом цветочке, что так приятно радуют глаза любителей эстетики в вороватом Барбиленде, будут видны капли крови. Вся эта гигантская стройка, весь этот гигантский распил залиты ею сверху донизу. И так будет продолжаться, пока или не закончатся люди, либо покончат с ворами.