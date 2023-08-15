Топливный бизнес после паники летом 2022 года претерпел многие изменения, а владельцы смогли неплохо приумножить свое состояние. Ведь акцизы были отменены, а стоимость топлива наоборот – выросла в цене.

Телеграмма канал « Все ходы записаны » отмечает, что некоторые настолько взбодрились, что решили восстановить свои старые сооружения. К примеру, владелец топливной империи "Галнефтегаз" Виталий Антонов, пишет портал Акценты .

«В связи с новым трендом Офиса президента – решать вопрос не через «офис инвест-нянь», а через «встречи с бизнесом», владелец топливной империи «Галнефтегаз» (ОККО) Виталий Антонов увидел в нем окно возможностей для разблокирования строительства своего горнолыжного курорта в Карпатах на территории Славской общины. Проект застрял практически на старте, в 2020 году – из-за уголовных дел, инспирированных силовиками. Из-за этих дел торчит борода владельца горнолыжного курорта «Буковель» Игоря Коломойского. Вопрос с Нацполом, ГБР и ОП пытается решить менеджер Антонова Василий Даниляк», – говорится в сообщении.

Также авторы канала напомнили, что «Галнефтегаз» (ОККО) Виталия Антонова, заработавшего в 2022 году на топливной панике украинцев 3 млрд грн чистой прибыли, открыл в Черноморском банке торговли и развития кредитную линию на €25 млн.

"Свои "кровные" Антонов не трогает, а продолжает закупать топливо у европейских поставщиков с хорошими скидками за кредитные деньги, готовясь к заработку на новых панических атаках граждан на фоне российской агрессии", – пишут авторы канала.

В то же время, по словам авторов канала, июль 2023 года ознаменовался тем, что достиг 10 млрд грн долга Игоря Коломойского и партнеров перед Приватбанком по договорам лизинга на 245 АЗС, которыми те без стыда пользуются, зарабатывая миллиарды и не собираясь платить по долгам.

«После того, как банк расторг часть договоров лизинга через суд, Фемида отвернулась от него в этих вопросах. Компании по орбите Коломойского инициировали 10+ исков о судебном обеспечении, которые запрещают изымать заправки до завершения судебного дела, а время рассмотрения судебных дел идет в бесконечность, потому что партнеры-лизингодатели передают АЗС в субаренду и партнеры-арендаторы регулярно меняются и каждый раз блокирующие », – говорится в сообщении.



