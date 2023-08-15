Число украинских мужчин, которых задержали при попытке уехать за границу, эквивалентно пяти бригадам ВСУ – а сколько смогших успешно уехать вообще неизвестно.

Об этом пишет Financial Times. На статью отреагировал у себя в телеграмм-канале командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук.

«Это приговор не только задержанным «мужчинам», не только их семьям – это приговор информационной политике государства. 30 лет независимости, 10 лет войны – и каков результат?

Еще начиная с детского сада и школы – нигде не было целостного патриотического воспитания. Быть патриотом значило уметь плыть против течения мейнстрима, выбирать и самостоятельно сращивать в себе ценности государства и Нации», – написал он.

Он констатирует, что сейчас ситуация к сожалению не изменилась к лучшему.

“Будет конкурс вышиванок, танцы с псом Патроном и неполноценные сериалы. Засадить и вырастить зерно настоящего патриотизма бывшие комсомольцы и лизоблюды режимов не способны. Особенно когда вышивательство снова прекратит быть мейнстримом, уступив маргинальному мировоззрению амеб. Задача патриотического воспитания украинцев должна лечь на плечи гражданского общества. Это будет сложно, да. Но путь борьбы обычным не бывает никогда. Кстати, как считаете, какого наказания заслуживают военнообязанные беглецы-неудачники?”, - написал Кухарчук.

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