Журналист-расследователь Евгений Плинский объяснил , кого назначили руководить Одесской таможней, сообщает портал Акценты.
"Одесскую таможню сегодня окончательно оформили под полный контроль нового главу Одесской военной администрации Олега Кипера. Никого не удивило, что начальником таможни был назначен "ветеран таможенно-контрабандной" службы Сергей Гринчишин. Именно его несколько недель называли креатурой Кипера и тадам!!! Таки назначили. Произошло это по согласованию (официальным и понятийным) Сергея Марченко, который недавно признался, что таможня работает под силовиками, признался и отписал экс-прокурору Киева одну из ТОП-3 таможен страны. без них", - объясняет Евгений Плинский.
Также журналист добавил информационную справку, что переходит под контроль Кипера-Гринчишина.
Напомнить за фуру Рошен с комплиментом Козловского? Ну а если добавить в таможню контроль и за Одесской налоговой, где происходят ключевые операции по импортному и экспортному НДС, то можно сказать, что это золотая жила", – пишет Евгений Плинский.