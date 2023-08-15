Также журналист добавил информационную справку, что переходит под контроль Кипера-Гринчишина.

Напомнить за фуру Рошен с комплиментом Козловского? Ну а если добавить в таможню контроль и за Одесской налоговой, где происходят ключевые операции по импортному и экспортному НДС, то можно сказать, что это золотая жила", – пишет Евгений Плинский.