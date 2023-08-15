Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
Властные СМИ Киева на наши бюджетные деньги сообщили хорошую новость – пешеходный мост на Оболонь или «Глист Кличко», как проект этого моста называют в народе, будет открыт в 2023 году.
Напомню, что идея создать на Оболони – остров развлечений, где «киевляне смогут отдохнуть, поплавать и сходить на барбекю» принадлежит городскому голове Виталию Кличко, убеждающему, что во время войны этот проект стал еще более актуальным.
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Поэтому власти в последние годы сконцентрировались на поиске инвесторов для реализации этого «крайне важного проекта для отдыха киевлян в период военного положения»
И как результат:
2,5 млн.долл. планирует выделить Правительство Тайваня, а о 1 млн.долл. «для восстановления Украины», а точнее моста, ведущего на шашлыки, заявила мэрия Парижа.
(Только можно представить выражение лица чиновников Франции и Тайваня, которых власти Киева убеждали, что «остров развлечений» – это приоритет «восстановления Украины»)
Если вы думаете, что «остров развлечений» от Кличко – это деньги из Франции и Тайваня, то Вы, как всегда ошибаетесь.
Еще в 2021 году власти Киева предусмотрели 24,2 млн.грн. на мостовой переход в Оболони и 173,6 млн. грн. - на очистку острова от кустов и мусора, намыв пляжа и т.д.
А че?
Укрытия уже построены, больницы реконструированы, очередей в детсады и первые классы школ нет...и военное кладбище для Героев войны тоже есть?!
И тут просится вопрос к фанатам Кличко:
насмехаться над планами Зеленского о «походе на шашлыки» накануне 24 февраля 2023 года прикольно, а поддерживать проект «острова барбекю» во время войны Вам не стыдно?!