В первые недели вторжения Минобороны очень нуждалось в оружии, поэтому власти были вынуждены обратиться к Пашинскому.
В прошлом году продажи компании "Украинская бронетехника" достигли рекорда - более 350 млн долларов по сравнению с 2,8 млн долларов за год до вторжения россии, говорится в расследовании The New York Times.
Экснардепа ценили, потому что он умел работать в условиях жесткой конкуренции и не опасался бюрократии, хотя до войны "находился в фактическом политическом изгнании в своем загородном имении, устранен президентом Зеленским и его обещанием искоренить коррупцию".
"Для поставки оружия на передовую лидеры воскресили деятелей из тяжелого прошлого Украины. Чиновники перестали вносить в черный список поставщиков, которые обманули военных", - говорится в статье.
По данным NYT, Пашинский сейчас снова находится под следствием, а правоохранители проверяют его компании.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Это был эпичный и очень редкий бой: ВСУ столкнулись с оккупантами под Урожайным, в чем особенность
Военный из Днепра после тяжело ранения рассказал, как обстоят дела в Бахмуте: "Этого никогда не покажут по телевизору"
Когда закончится война: активность боевых действий скоро пойдет на спад, что известно
"Голос страны-13", против Горбунова и Осадчей подняли бунт: "Меняйте!"
По информации издания, спустя восемнадцать месяцев связанная с пашинской компанией стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Он покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансевропейскую сеть посредников.
Напомним, в декабре 2016 года в одном из сел Киевской области Пашинский прострелил наградным оружием ногу мужчине, который якобы пытался напасть на него со стеклянной бутылкой. Однако уже в 2021 году суд оправдал экснардепа по делу об огнестрельном ранении человека.
Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что отчеты американских юристов лягут в основу не одного еще трибунала над РФ .
Также Politeka писала, что Краев рассказал об уровне поддержки американцев помощи Украине .