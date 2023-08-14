Компания, связанная с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским, подозреваемым в коррупции, стала крупнейшим частным поставщиком оружия с начала войны.

В первые недели вторжения Минобороны очень нуждалось в оружии, поэтому власти были вынуждены обратиться к Пашинскому.

В прошлом году продажи компании "Украинская бронетехника" достигли рекорда - более 350 млн долларов по сравнению с 2,8 млн долларов за год до вторжения россии, говорится в расследовании The New York Times.

Экснардепа ценили, потому что он умел работать в условиях жесткой конкуренции и не опасался бюрократии, хотя до войны "находился в фактическом политическом изгнании в своем загородном имении, устранен президентом Зеленским и его обещанием искоренить коррупцию".

"Для поставки оружия на передовую лидеры воскресили деятелей из тяжелого прошлого Украины. Чиновники перестали вносить в черный список поставщиков, которые обманули военных", - говорится в статье.

По данным NYT, Пашинский сейчас снова находится под следствием, а правоохранители проверяют его компании.

По информации издания, спустя восемнадцать месяцев связанная с пашинской компанией стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Он покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансевропейскую сеть посредников.

Напомним, в декабре 2016 года в одном из сел Киевской области Пашинский прострелил наградным оружием ногу мужчине, который якобы пытался напасть на него со стеклянной бутылкой. Однако уже в 2021 году суд оправдал экснардепа по делу об огнестрельном ранении человека.

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