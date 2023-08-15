Вице-президент Аналитического Центра «Політика» Олег Лесной объяснил, что Китай – друг даже не россии, а прежде всего сам себе, поэтому не стоит рассчитывать, что его удастся переманить на свою сторону.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Я скажу парадоксальную вещь, что москва на этой встрече была в виде Китая, потому что Китай доказывал тезисы, которые, как правило, российские контрагенты доводят до всего мира. Например, один из тезисов, который звучал в кулуарах, это о том, что, а почему Китай не ехал на предыдущую встречу в Дании, Копенгагене, там было 10 стран, а сейчас 40, есть масштаб», - отмечает Олег Лесной.

Во-первых, объясняет он, Китай не хотел ехать именно в Европу, потому что это не комильфо, а вот Саудовская Аравия – друзья, у них есть общий миротворческий кейс по Ирану, ехать можно. Во-вторых, продолжает эксперт, в кулуарах говорилось, что ключевым лозунгом встречи в Саудовской Аравии было уважение и поддержка территориальной целостности, а вот в Копенгагене – наказание всех виновных в войне, вот к этому Китай не присоединился, поэтому мы должны понимать, кому он друг.

«Но Китай первый заявил о том, что они уважают территориальную целостность Украины и суверенитет, что они и дальше готовы продолжать этот трек в переговорных процессах уже после Саудовской Аравии», - замечает Алексей Буряченко.

Это, констатирует гость программы, конечно, так, но также Китай называл россию дружественной страной, говорил об их общих интересах и будущем. Как он объясняет, если кто-то думал, что нашей целью в Саудовской Аравии было убедить Китай стать нашим другом, то это совершенно ошибочное мнение и этого не может быть, потому что Китай друг сам себе, даже не россии. По словам эксперта, это автократический диктаторский вариант, отстаивающий интересы именно такого образа жизни.

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