Президент «Розвиткової Агенції «RADA» Дмитрий Васильев пояснил, что культурный фронт так же важен, как и реальный, и развитие массовой культуры – важный элемент нашей стратегии.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Нужно ли нам продвигать во время войны массовую культуру? Сколько процентов ходит в музее? Немного. Конечно, это должна быть часть нашего культурного кода, стратегии, культурной политики, но, мне кажется, нужен массовый культурный продукт, который как раз должен приближать победу. К примеру, Соединенные Штаты – это Капитан Америка, все об этом знают. Такие штуки нужно придумывать», – рассуждает Алексей Буряченко.

По мнению гостя программы, нам вообще нужна национальная дискуссия, диалог, к которому присоединятся деятели из разных областей украинской культуры. То есть, объясняет он, деятели кинематографа, музыканты, художники, театралы, писатели – все они должны создать современную доктрину с точки зрения будущего, с базированием на ключевые позиции, что эта культура должна пойти в массы.

«Кстати, пример Второй мировой войны показал, что американская массовая культура работала на результат, на победу, советская массовая культура работала на результат, на победу, и это работало. Это фильмы, это песни, это плакаты, это шаржи и т.д. И это то, что должно работать и сейчас. Эта доктрина должна сформировать четкий план действий по каждому направлению украинской культуры и массовой культуры», - отмечает Дмитрий Васильев.

Кроме этого, добавляет он, эта доктрина должна быть забюджетирована, одну часть средств должно выделить государство, а за другой частью можно обратиться в корпоративный сектор, в международный корпоративный сектор, в международные фонды, в правительства других стран. То есть, объясняет эксперт, как мы обращаемся за макрофинансовой помощью для нашей экономики, за помощью для военных, так же можно обратиться и за помощью для нашего культурного фронта.

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