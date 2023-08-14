Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что после того, как путин убил тысячи украинцев, никто с ним вести переговоры не будет.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Путин – человек, который приказал устроить резню в Буче, вот эти массовые грабежи, убийства, изнасилования, путин – это человек, который каждый день убивает людей в мирных городах Украины. Понятно, что с ним никто разговаривать просто не может», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, ни одна цивилизованная страна в мире сейчас не захочет вести мирные переговоры с путиным. Как отметил Михаил Шейтельман, в 1944 году никто в мире даже не думал вести мирные переговоры с Гитлером.

«В 1944 году с Гитлером никто бы уже не встречался, хотя в еще 1940 году встречались. А в 1944 году после Холокоста, после убийства миллионов людей, конечно, нет. То же самое будет и с путиным», - заявил Михаил Шейтельман.

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