Каждую неделю Госэкоинспекция освещает масштабы экологического кризиса, вызванного вооруженной агрессией Российской Федерации, и к сожалению ущерб становится еще более заоблачным.
Огонь пожаров и небрежную рубку нет предела: легендарные леса, которые были символом разнообразия природы, выгорают. Эта деструктивная деятельность угрожает уже не только деревьям, но и будущим поколениям, которым оставляем место на нашей планете.
Водные экосистемы страдают неоправданным загрязнением, что уязвимо влияет на рыбный промысел и богатство водных видов.
Заповедники и природные парки, служившие оберегом природы, свалились под удар военных действий. В первую очередь страдают уникальные виды и природные резервы.
Эта инфографика – это наше столкновение с реальностью. Это не просто цифры на бумаге, это будущее нашей планеты, стоящее под угрозой.
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