Каждую неделю Госэкоинспекция освещает масштабы экологического кризиса, вызванного вооруженной агрессией Российской Федерации, и к сожалению ущерб становится еще более заоблачным.

Огонь пожаров и небрежную рубку нет предела: легендарные леса, которые были символом разнообразия природы, выгорают. Эта деструктивная деятельность угрожает уже не только деревьям, но и будущим поколениям, которым оставляем место на нашей планете.

Водные экосистемы страдают неоправданным загрязнением, что уязвимо влияет на рыбный промысел и богатство водных видов.

Заповедники и природные парки, служившие оберегом природы, свалились под удар военных действий. В первую очередь страдают уникальные виды и природные резервы.

Эта инфографика – это наше столкновение с реальностью. Это не просто цифры на бумаге, это будущее нашей планеты, стоящее под угрозой.