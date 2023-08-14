Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что к зиме Украина должна усилить ПВО, поскольку россияне снова будут бить по энергетической инфраструктуре и эти деньги нельзя разворовать.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я бы очень хотел, чтобы люди, сегодня руководящие страной, министры очень ответственно относились к деньгам, потому что нам сегодня нужно 2 вещи: первая – победа и все для победы, вторая – пережить эту зиму. А я уверен, как только придут холода, обязательно россияне начнут бить ракетами по нашей критической инфраструктуре», - объясняет Георгий Биркадзе.

Чтобы не быть голословным, эксперт напоминает, что за год россияне запустили по Украине 5,5 тысячи ракет, а из самолетов, из авиации выпустили 3,5 тысячи ракет, то есть цифры безумные. Поэтому, убежден он, сегодня Украина должна собирать деньги именно на улучшение своей ПВО, чтобы не повторялись такие истории, как недавно в Кривом Роге, и эти деньги нельзя разрешить разворовать.

«Я обращаюсь к нашим людям, украинцам, руководителям, послушайте, вам не стыдно за то, что происходит в нашей стране? Вы видите, что у нас нет кислорода, у нас нет денег, за что жить. Пожалуйста, давайте сначала одержим победу, а потом будем заниматься перекладыванием брусчатки, снимать фильмы, строить стадионы», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

В то же время, констатирует эксперт, нам сегодня нужно было бы построить кладбище для бойцов, построить мемориал бойцам, построить для них реабилитационные центры, это именно то, чем нужно заниматься. А что касается мостов, добавляет он, то ремонтировать их, конечно, нужно, но почему-то в течение 10 лет в Киеве этим не занимались, а сейчас вдруг начали.

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