Об этом он рассказал на своем канале.
«Я вижу гарантии безопасности для Украины на экономической основе. Швейцария – это финансовый хаб, и это гарантия безопасности Швейцарии, на нее никто не нападет. Там сосредоточены деньги и финансы разных противоборствующих сторон. Швейцария – это табу. Почему я об этом говорю?» - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, Украина должна придумать, чем может быть интересна миру, чтобы гарантировать свою безопасность. Как отметил Дмитрий Спивак, мы должны привлечь в Украину крупные инвестиции, сюда должны вкладывать деньги.
«Мы должны придумать, как заманить сюда инвесторов, стать интересной территорией для больших проектов геополитического значения. У нас же шикарное географическое положение, мы же транзитное государство, мы связываем несколько регионов. Надо думать, чем привлечь мир», - заявил Дмитрий Спивак.
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