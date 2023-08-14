Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что все формулы мира, которые предлагают другие страны, не помогут закончить войну.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Замораживание конфликта всегда приводит к его возобновлению потом, потому что, если война не решает геополитические распри при разногласиях между двумя, тремя или больше сторонами, то эти военные конфликты обычно имеют привычку повторяться», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, все формулы мира, которые предлагают другие страны, приведут именно к заморозке конфликта, но не смогут закончить войну. Как отметил Дмитрий Спивак, исключительно вокруг украинской формулы мира нужно строить будущую систему коллективной европейской безопасности, и мы должны на этом настаивать.

«Есть только украинская формула мира, есть четких 10 пунктов. Всё остальное, все остальные формулы мира больше напоминают замораживание конфликта», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, украинцам объяснили, чего ждать от наступления ВСУ осенью и зимой: «Идет такая реальная зачистка».

Также Politeka сообщала, что россия бросила в бой все резервы, ВСУ прорвали фронт: «Все силы на...».