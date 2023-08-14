Об этом он рассказал на своем канале.
«Замораживание конфликта всегда приводит к его возобновлению потом, потому что, если война не решает геополитические распри при разногласиях между двумя, тремя или больше сторонами, то эти военные конфликты обычно имеют привычку повторяться», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, все формулы мира, которые предлагают другие страны, приведут именно к заморозке конфликта, но не смогут закончить войну. Как отметил Дмитрий Спивак, исключительно вокруг украинской формулы мира нужно строить будущую систему коллективной европейской безопасности, и мы должны на этом настаивать.
«Есть только украинская формула мира, есть четких 10 пунктов. Всё остальное, все остальные формулы мира больше напоминают замораживание конфликта», - заявил Дмитрий Спивак.
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