Институт рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук (НААН) анонсирует важный шаг по сохранению водных биоресурсов и охране биоразнообразия. Учитывая состояние популяций речных раков и гидрометеорологические условия, было разработано научно-биологическое обоснование, устанавливающее конкретные периоды второй линьки речных раков, во время которых будет запрещен их отлов.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Украины.
В частности, согласно этим выводам, запрет на отлов раков будет действовать по следующему графику:
- Во внутренних рыбохозяйственных водных объектах с 15 августа 2023 по 30 сентября 2023 (включительно).
- В Днепровско-Бугской устьевой системе с 10 августа 2023 по 20 сентября 2023 (включительно).
Основная цель этого запрета – сохранение и защита речных раков в то время, когда они находятся в состоянии линьки. Во время этого периода раки наиболее уязвимы, поскольку их панцирь формируется и укрепляется. Продолжительность этого процесса может составлять от одного до полутора месяцев.
Государственная экологическая инспекция Украины призывает всех граждан и рыбаков соблюдать эти ограничения и способствовать сохранению водных экосистем и биоразнообразия. Подробную информацию о запрете можно найти в приказах территориальных органов Госрыбагентства.
Важно помнить, что за нарушение этих правил предусмотрено суровое наказание, включая административные штрафы и даже уголовную ответственность. Дополнительно, нарушители будут обязаны возместить нанесенный ущерб в размере 3 332 гривен за каждого выловленного рака.
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Этот шаг направлен на устоявшееся использование природных ресурсов и обеспечение долгосрочного сохранения богатства водных биоресурсов Украины.