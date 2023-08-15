Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал смерть девушек из дуэта Similar girls во время обстрела в Запорожье и рассказал о реакции мира на этот случай.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт отмечает, что дуэт Similar girls убила ракета Х-35 с кассетной боеголовкой, то есть целью россиян было именно убить как можно больше людей. Как он подчеркивает, этих двух девушек, Светлану и Кристину, мы запомним обязательно, они точно станут символом Запорожья, символом свободы, им надо поставить памятник, поскольку они пели на улице, чем поддерживали людей во время обстрелов, в день гибели они провели концерт, собирали средства для ВСУ, а их отцы сейчас воюют на Запорожском направлении.

«Эти две девушки символизируют свободу Украины, вот, что такое Украина и есть. Украина – это музыка, Украина – это песни, Украина – это искусство, Украина – это талантливые люди, которые развивают свой талант. Когда россияне убивают самых талантливых, они убивают людей, которые много вкладывались, учились играть на гитаре, петь, занимались. Да, в ответ, конечно, украинская армия уничтожает российских оккупантов, но это тупые животные. Что, они развитые? Вы видели этих пленных, настоящие дегенераты, там нет ни капли развития. Так что это все равно война не на равных, у нас гибнут лучшие, да и вообще украинцы все лучшие», - объясняет Михаил Шейтельман.

К тому же, добавляет он, важно, кто и как это оценивает, в частности, ООН гибель девушек не оценила никак, а вот после удара по двум пустым зданиям министерств в россии третий помощник младшего конюха в ООН сказал, что так нельзя, надо прекратить эти обстрелы. Дальше же, рассказывает политтехнолог, российская ракета попала в отель в Запорожье, что тоже вызвало реакцию в ООН, в отличии от гибели девушек, поскольку именно в этом отеле останавливалась делегация ООН, когда занималась гуманитарными вопросами. Вот такие, констатирует он, двойные стандарты от ООН.

«Война несправедлива, но мы должны это (ред. – гибель Similar girls) запомнить. И я думаю, что в Запорожье обязательно появится площадь Similar girls, где будет перекресток двух улиц – улицы Кристины и улицы Светланы – и памятник им на этом перекрестке. Тогда эта музыка будет вечной», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что отчеты американских юристов лягут в основу не одного еще трибунала над рф.

Также Politeka писала о том, что Краев рассказал об уровне поддержки американцев помощи Украине.